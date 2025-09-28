Китайцы выпустили электрокроссовер в стиле Tesla Model Y за $30 000 (фото)
Новый Onvo L60 от NIO дебютировал в Китае по цене от 206,9 тысяч юаней (29,5 тыс. долларов). Обновленный электрокроссовер получил переделанный дизайн и улучшенную энергоэффективность.
Об этом пишет CarNewsChina.
Новинка получила новые цветовые варианты, другие 20-дюймовые колесные диски и специальные аксессуары комфорта, в частности складной столик.
Общий дизайн отличается закрытой решеткой радиатора, скрытыми дверными ручками и L-образными дневными ходовыми огнями. В то же время профиль выглядит подобным Tesla Model Y.
У полноприводной версии Onvo L60 — комбинированная мощность в 340 кВт (456 л.с.) и 440 Нм крутящего момента, что позволяет электрокроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды.
Поставки новинки на рынок Китая начнутся в конце октября.
Поделиться новостью
Также по теме
Китайцы выпустили электрокроссовер в стиле Tesla Model Y за $30 000 (фото)
Самая дешевая Toyota RAV4 готова к выходу на рынок (фото)
Apple увеличит объем производства базовой модели iPhone 17
OpenAI рассказали, как миллионы людей используют ChatGPT и каких обращений больше всего
Самые популярные подержанные автомобили до 5 лет среди украинцев: ТОП-10
ТОП-5 самых надежных премиальных автомобилей