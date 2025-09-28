0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайцы выпустили электрокроссовер в стиле Tesla Model Y за $30 000 (фото)

Технологии&Авто
16
Китайцы выпустили электрокроссовер в стиле Tesla Model Y за $30 000 (фото)
Китайцы выпустили электрокроссовер в стиле Tesla Model Y за $30 000 (фото)
Новый Onvo L60 от NIO дебютировал в Китае по цене от 206,9 тысяч юаней (29,5 тыс. долларов). Обновленный электрокроссовер получил переделанный дизайн и улучшенную энергоэффективность.
Об этом пишет CarNewsChina.
Новинка получила новые цветовые варианты, другие 20-дюймовые колесные диски и специальные аксессуары комфорта, в частности складной столик.
Китайцы выпустили электрокроссовер в стиле Tesla Model Y за $30 000 (фото)
Общий дизайн отличается закрытой решеткой радиатора, скрытыми дверными ручками и L-образными дневными ходовыми огнями. В то же время профиль выглядит подобным Tesla Model Y.
Китайцы выпустили электрокроссовер в стиле Tesla Model Y за $30 000 (фото)
У полноприводной версии Onvo L60 — комбинированная мощность в 340 кВт (456 л.с.) и 440 Нм крутящего момента, что позволяет электрокроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды.
Китайцы выпустили электрокроссовер в стиле Tesla Model Y за $30 000 (фото)
Поставки новинки на рынок Китая начнутся в конце октября.
По материалам:
Телеканал 24
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems