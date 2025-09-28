Suzuki впервые за 20 лет обновила логотип
Во время диджитализации и электрификации компании стремятся к упрощению своих логотипов, делая их максимально минималистичными и плоскими (ведь такие лучше отображаются на экранах). Suzuki перебирает этот тренд и проходит по своей фирменной букве «S» утюгом, убирая ее выпуклость.
Об этом пишет Carscoops.
Силуэт эмблемы тот же — «S», почти не изменился с 1958 года. Новинкой является гладкая, плоская поверхность с тонкими контурами, обводящими края.
Глянцевое хромированное покрытие также было заменено на «высокояркое серебро», напоминающее матовый алюминий. Suzuki отмечает, что этот выбор более экологичный.
В последние несколько лет длинный список производителей придерживается той же философии относительно «разглаживания» логотипов, включая VW, Audi, Nissan, Mazda, BMW, Mini, Volvo, Kia, Opel, Renault, Peugeot, Aston Martin, Bentley, Lotus, Jaguar, Buick и Lamborghini, хотя это еще далеко не все.
Suzuki подтвердила, что обновленный значок — это часть более широкого продвижения идентичности бренда под слоганом By Your Side (Рядом с тобой).
Он впервые появится на концептуальных моделях, представленных на выставке Japan Mobility Show 2025 30 октября.
