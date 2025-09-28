0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Dacia Bigster получил спортивную и внедорожную версию (фото)

Технологии&Авто
16
Dacia Bigster получил спортивную и внедорожную версию (фото)
Dacia Bigster получил спортивную и внедорожную версию (фото)
Линейку Dacia Bigster 2025 года расширили. Для недорогого семейного кроссовера подготовили версию в спортивном стиле и вариант повышенной проходимости. Оригинальный тюнинг Dacia Bigster исполнила немецкая компания Carpoint, которая уже не раз дорабатывала его младшего брата Duster.
Подробности проектов раскрыли на его сайте.
Новый Dacia Bigster Redust Offroad создан для бездорожья. Он получил внедорожные шины размером 235/65 R16, а также защитный пластиковый обвес, подножки, багажник на крыше и дополнительную оптику. На капоте появился воздухозаборник.
Dacia Bigster получил спортивную и внедорожную версию (фото)
Модель предлагают в полноприводных гибридных версиях на 131 и 155 л. Цена Dacia Bigster Redust Offroad — от 36 290 евро. Также можно заказать компоненты тюнинг-кита отдельно: багажник обойдется в 999 евро, подножки — 799 евро, а шины с дисками — 3698 евро.
Dacia Bigster получил спортивную и внедорожную версию (фото)
Кроссовер Dacia Bigster Redust Sport, напротив, оснастили низкопрофильной резиной на 20-дюймовых дисках. Он также получил воздухозаборник на капоте, а еще установили черные глянцевые расширители арок.
Dacia Bigster получил спортивную и внедорожную версию (фото)
Эта версия доступна с любым двигателем из линейки Dacia Bigster. Ее стоимость еще не объявили, но известно, что кроссовер будет дешевле варианта Redust Offroad.
По материалам:
Фокус
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems