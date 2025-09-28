Dacia Bigster получил спортивную и внедорожную версию (фото) Сегодня 05:05 — Технологии&Авто

Dacia Bigster получил спортивную и внедорожную версию (фото)

Линейку Dacia Bigster 2025 года расширили. Для недорогого семейного кроссовера подготовили версию в спортивном стиле и вариант повышенной проходимости. Оригинальный тюнинг Dacia Bigster исполнила немецкая компания Carpoint, которая уже не раз дорабатывала его младшего брата Duster.

Подробности проектов раскрыли на его сайте.

Новый Dacia Bigster Redust Offroad создан для бездорожья. Он получил внедорожные шины размером 235/65 R16, а также защитный пластиковый обвес, подножки, багажник на крыше и дополнительную оптику. На капоте появился воздухозаборник.

Модель предлагают в полноприводных гибридных версиях на 131 и 155 л. Цена Dacia Bigster Redust Offroad — от 36 290 евро. Также можно заказать компоненты тюнинг-кита отдельно: багажник обойдется в 999 евро, подножки — 799 евро, а шины с дисками — 3698 евро.

Кроссовер Dacia Bigster Redust Sport, напротив, оснастили низкопрофильной резиной на 20-дюймовых дисках. Он также получил воздухозаборник на капоте, а еще установили черные глянцевые расширители арок.

Эта версия доступна с любым двигателем из линейки Dacia Bigster. Ее стоимость еще не объявили, но известно, что кроссовер будет дешевле варианта Redust Offroad.

