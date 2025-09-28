0 800 307 555
Самая дешевая Toyota RAV4 готова к выходу на рынок (фото)

Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года получил самый дешевый вариант. Версия Wildlander готова к выходу на рынок. Эта машина предназначена для китайского рынка.
Подробности стали известны Motor1.
Дизайн Toyota Wildlander полностью повторяет новую RAV4. Впереди появились фирменные фары С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометрическую форму и стильную графику.
В салоне Toyota RAV4 появилось несколько больших экранов и современное оборудование. Пространства в интерьере и багажнике стало больше благодаря увеличенным габаритам и квадратному силуэту.
В то же время интерьер Wildlander пока не показали, однако кардинальных отличий не ожидается.
Кроссовер Toyota RAV4 теперь предлагают только как гибрид. Имеются варианты на 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. А у Wildlander появится стандартная бензиновая модификация мощностью 170 л.с. Примерная цена Toyota Wildlander 2026 года — до 30 000 долларов.
По материалам:
Обозреватель
