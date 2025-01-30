Mazda изменила логотип впервые за почти 30 лет — Finance.ua
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Mazda изменила логотип впервые за почти 30 лет

Технологии&Авто
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Mazda изменила логотип впервые за почти 30 лет
Mazda изменила логотип впервые за почти 30 лет
Как и большинство мировых автопроизводителей, компания Mazda решила, что нужно провести ребрендинг. Изменения оказались не столь кардинальными, как, например, у компании Jaguar, и ограничиваются новым плоским логотипом.
Mazda изменила логотип впервые за почти 30 лет
На самом деле пользователи видели этот логотип летом прошлого года, когда японский автопроизводитель зарегистрировал новую торговую марку в Японском патентном ведомстве. Он очень напоминает текущую версию, которая, к слову, и на этот момент используется Mazda, однако отличается отсутствием 3D-элементов.
Mazda изменила логотип впервые за почти 30 лет
Актуальный дизайн был представлен в 1997 году и с тех пор не менялся. Однако, как сообщает Nikkei, ожидать перемен можно уже в скором времени. Предполагается, что официальный дебют нового лого будет посвящен 105-летию компании, которое приходится на 30 января.
Также говорят, что обновленный логотип может сосуществовать с текущим дизайном, в зависимости от его применения. Сообщается, что японский автопроизводитель пошел на такой шаг, чтобы улучшить внешний вид бренда логотипа на мобильных устройствах и в интернете.
При детальном изучении нового значка становится заметно, что дизайнеры сгладили его внешнюю форму, а так называемые «крылья чайки» имеют более четкие линии. Также не сообщалось, изменится ли словосочетание Mazda и будет ли логотип изначально представлен на новой модели, или просто будет распространяться на автомобилях нового модельного года.
По материалам:
Телеканал 24
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