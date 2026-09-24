Нидерланды и Германия разрабатывают собственный ИИ-чип

В Нидерландах основали Национальное агентство по революционным инновациям (NADI), которое вместе с таким же немецким агентством приступит к сотрудничеству над разработкой процессора для искусственного интеллекта. Это часть усилий европейских государств по уменьшению зависимости американских компаний.

Об этом сообщает Reuters.

Как Нидерланды и Германия будут разрабатывать ИИ-чипы

NADI получило €500 миллионов государственных средств и будет сотрудничать с немецким Федеральным агентством по прорывным инновациям SPRIND. На разработку чипов для искусственного интеллекта выделят 40 миллионов евро. Для этого также создадут небольшие команды, которые в течение 20 месяцев будут использовать ИИ для ускорения разработки чипов для обучения, логических выводов и запуска моделей.

Соучредитель NADI, Йелле Принс, заявил, что партнерство с Германией по чипам было естественным, учитывая сильную экосистему вокруг производителя оборудования ASML в Нидерландах, а также сильные стороны Германии в исследованиях и производстве.

Почему Европа хочет создавать собственные чипы

Создание собственных чипов для искусственного интеллекта аргументируют тем, что пока процессоры Nvidia являются мощными, они неэффективны для задач логического вывода. Принс сравнивает их с использованием грузовика для покупки продуктов вместо продуктовой тележки.

NADI — это лишь последнее из нескольких подобных агентств, появившихся в Европе за последние годы. SPRIND, например, был основан в 2019 году. Агентство работает над проектом стоимостью 125 миллионов евро для создания трех передовых европейских ИИ-лабораторий.

Руководитель отдела проектов SPRIND Яно Костард рассказал Reuters, что с помощью собственных чипов агентство сможет «ускорить на несколько порядков» процесс разработки, занимающий сейчас годы.

Другие подобные европейские агентства включают основанное в 2023 году британское ARIA, а также французское агентство оборонных инноваций AID, открытое в 2018 году. AID, в частности, поддержало разработку дистанционно управляемых боеприпасов, способных уничтожать бронированные цели на расстоянии 50 км (30 миль), закупаемых французскими военными.

ЕС стремится снизить технологическую зависимость

Хотя попытки европейских государств уменьшить зависимость от американских технологий появляются все чаще, в некоторых отраслях это вызывает беспокойство.

Ранее в этом году ведущие автопроизводители заявили, что политика ЕС по технологическому суверенитету может привести к ослаблению конкурентоспособности в автомобильной отрасли и росту затрат.