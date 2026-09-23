Apple разрабатывает функцию AutoLock для защиты разблокированного iPhone от похищения

Apple работает над новой функцией безопасности iPhone, которая может автоматически блокировать смартфон, если его вырывают из рук владельца. Детали работы технологии были обнаружены в коде тестовой версии iOS 27.2.
Об этом сообщает издание 9to5Mac, проанализировавшее бета-версию iOS 27.2 beta 2.
Новая разработка получила внутреннее название AutoLock. Она анализирует состояние устройства по нескольким показателям и в случае подозрительных действий инициирует блокировку экрана.
Как будет работать AutoLock
Система определяет потенциальную кражу по совокупности сигналов:
резкое ускорение или рывок, характерные для вырывания смартфона;
внезапная или длительная потеря связи со спаренными часами Apple Watch;
длительное отсутствие подключения к сети;
пребывание смартфона в разблокированном состоянии дольше обычного времени.
Чтобы избежать ложных срабатываний, разработчики применили систему оценки сигналов. Механизм позволяет предупредительным факторам накладывать вето на блокировку — например, если устройство успешно прошло биометрическую аутентификацию, находится в знакомом месте или приложения выполняют фоновые задания.
Функцию пока тестируют
AutoLock работает в бета-версии только в тестовом фоновом режиме. Apple проверяет алгоритмы отслеживания без активации самой блокировки, поэтому функция пока недоступна пользователям в качестве опции.
Ранее Apple уже запустила функцию Stolen Device Protection, требующую биометрию при изменении важных настроек вне дома или работы. Новая технология AutoLock должна дополнить эти инструменты и защитить данные, если устройство выхватывают непосредственно из рук в разблокированном состоянии.