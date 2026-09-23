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Rheinmetall тестирует систему с беспилотниками для защиты портов и морской инфраструктуры

Технологии&Авто
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Система объединяет беспилотники и сенсоры разных производителей
Система объединяет беспилотники и сенсоры разных производителей
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall тестирует на учениях в Португалии систему, объединяющую разные беспилотные платформы и сенсоры для защиты портов, прибрежных вод и критической морской инфраструктуры.
Об этом говорится в релизе компании.
Один из ключевых элементов системы — мобильный центр управления, расположенный в контейнере. Во время учений его использует Военно-морской флот Германии для контроля безопасности портовой инфраструктуры.

Система объединяет беспилотники и сенсоры разных производителей

Основой решения является Rheinmetall Battlesuite — программная платформа, позволяющая подключать сенсоры, беспилотные системы и другие модули от разных производителей.
Данные собираются в единую систему, чтобы операторы могли одновременно видеть ситуацию на поверхности и под водой и управлять несколькими типами беспилотных аппаратов через один интерфейс.
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В этом году Rheinmetall отдельно тестирует беспилотные подводные детекторы. Их планируется использовать для постоянного наблюдения за морской инфраструктурой и раннего выявления потенциальных угроз.
В компании отмечают, что одной из задач испытаний является проверка совместимости оборудования различных производителей и возможности его совместного использования странами НАТО.
По материалам:
ain
Техника
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