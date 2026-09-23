Rheinmetall тестирует систему с беспилотниками для защиты портов и морской инфраструктуры

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall тестирует на учениях в Португалии систему, объединяющую разные беспилотные платформы и сенсоры для защиты портов, прибрежных вод и критической морской инфраструктуры.
Один из ключевых элементов системы — мобильный центр управления, расположенный в контейнере. Во время учений его использует Военно-морской флот Германии для контроля безопасности портовой инфраструктуры.
Система объединяет беспилотники и сенсоры разных производителей
Основой решения является Rheinmetall Battlesuite — программная платформа, позволяющая подключать сенсоры, беспилотные системы и другие модули от разных производителей.
Данные собираются в единую систему, чтобы операторы могли одновременно видеть ситуацию на поверхности и под водой и управлять несколькими типами беспилотных аппаратов через один интерфейс.