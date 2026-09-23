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20 стран требуют создать глобальный регулятор искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Авторы инициативы выдвинули три ключевых предложения.
Авторы инициативы выдвинули три ключевых предложения.
Лидеры 20 стран мира выпустили совместное заявление с призывом усилить надзор за передовыми системами искусственного интеллекта и создать новый глобальный орган для их контроля. Инициатива предусматривает обязательное тестирование нейросетей перед релизом и разработку общих международных стандартов безопасности.
Как отмечает NBC News, документ был опубликован президентом Финляндии в преддверии старта дебатов Генеральной ассамблеи ООН. Интересно, что ключевые игроки технологического рынка, представители США, Великобритании и Китая воздержались от подписания этого заявления.

Что предлагают страны

Среди подписантов руководители правительств и государств: Канады, Кении, Нидерландов, Австралии и ЮАР, а также чиновники из Турции и ОАЭ. В совместном заявлении они отмечают, что быстрое развитие искусственного интеллекта и случаи игнорирования систем безопасности требуют скоординированных действий по всему миру.
«ИИ должно оставаться под руководством, наблюдением и контролем человека. Он должен разрабатываться и использоваться в соответствии с международным правом», — говорится в обращении.
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Авторы инициативы выдвинули три ключевых предложения.
Во-первых, они требуют от компаний тестировать ИИ-системы на безопасность публичного релиза и допускать независимых экспертов к оценке рисков.
Во-вторых, правительства призывают разработать единые стандарты безопасности, чтобы у всех стран была экспертиза для оценки ИИ-моделей.
Главным же требованием является создание международного института, который сможет устанавливать правила, проводить проверки и созывать государства в случаях, когда технологии будут пересекать «пределы разрешенных возможностей».

Что говорят о глобальном регулировании ИИ

Исполнительный директор некоммерческой организации The Future Society Ник Моэс в комментарии изданию подчеркнул, что ни одно правительство не способно урегулировать эту сферу самостоятельно.
Однако, по его словам, помимо громких заявлений понадобится мобилизация дипломатического, политического и финансового капитала, чтобы сохранить контроль над передовыми ИИ-моделями.
По материалам:
dev.ua
ИИТехнологии
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