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Сколько стоит легально ввезенный в Украину iPhone 18

Технологии&Авто
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iPhone 18
iPhone 18
Государственная таможенная служба Украины обнародовала статистику по легальному ввозу новой линейки iPhone 18 в Украину накануне старта продаж.
В Украину импортировали около 7500 смартфонов iPhone 18 перед официальным стартом продаж, запланированным на 25 сентября 2026 года. Предзаказ на недавно представленные смартфоны начался 18 сентября.
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В настоящее время общая задекларированная стоимость импортируемых гаджетов составляет $8,9 млн. Кроме того, таможенное оформление этой партии смартфонов принесло в государственный бюджет 79,6 млн грн таможенных платежей.
Если рассчитать средние показатели партии, в среднем задекларированная таможенная стоимость одного смартфона составляет около $1187, а сумма таможенных платежей — около 10 619 грн на одно устройство.

Как проверить смартфон

Чтобы проверить законность ввоза гаджета перед покупкой, можно ввести его IMEI на официальном сервисе Гостаможслужбы. Сервис доступен по ссылке: https://cabinet.customs.gov.ua/imeicheck
Для проверки нужно:
  • ввести IMEI мобильного устройства в соответствующее поле;
  • нажать кнопку «Искать»;
  • система уведомит, содержатся ли сведения об указанном IMEI среди данных таможенного оформления телефонов, осуществленного начиная с 4 сентября 2026 года.
IMEI — это уникальный международный идентификатор мобильного оборудования. Узнать IMEI можно, набрав на телефоне комбинацию *#06#, а также в настройках устройства или упаковке. Если телефон поддерживает две или более SIM-карт и имеет несколько IMEI, рекомендуется проверить каждую из них.
Ранее мы сообщали, что новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max компания Apple официально представила во время своей ежегодной презентации 9 сентября. Также компания показала первый складной iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch и iPhone Handoff.
Также мы писали, что iPhone 18 Pro Max стал самым быстрым по зарядке смартфоном Apple. Независимый тест показал, что новый флагман способен полностью зарядиться менее чем через час.
По материалам:
vctr.media
iPhoneApple
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