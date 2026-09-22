Сколько стоит легально ввезенный в Украину iPhone 18 Сегодня 21:02 — Технологии&Авто iPhone 18

Государственная таможенная служба Украины обнародовала статистику по легальному ввозу новой линейки iPhone 18 в Украину накануне старта продаж.

В Украину импортировали около 7500 смартфонов iPhone 18 перед официальным стартом продаж, запланированным на 25 сентября 2026 года. Предзаказ на недавно представленные смартфоны начался 18 сентября.

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В настоящее время общая задекларированная стоимость импортируемых гаджетов составляет $8,9 млн. Кроме того, таможенное оформление этой партии смартфонов принесло в государственный бюджет 79,6 млн грн таможенных платежей.

Если рассчитать средние показатели партии, в среднем задекларированная таможенная стоимость одного смартфона составляет около $1187, а сумма таможенных платежей — около 10 619 грн на одно устройство.

Как проверить смартфон

Чтобы проверить законность ввоза гаджета перед покупкой, можно ввести его IMEI на официальном сервисе Гостаможслужбы. Сервис доступен по ссылке: https://cabinet.customs.gov.ua/imeicheck

Для проверки нужно:

ввести IMEI мобильного устройства в соответствующее поле;

нажать кнопку «Искать»;

система уведомит, содержатся ли сведения об указанном IMEI среди данных таможенного оформления телефонов, осуществленного начиная с 4 сентября 2026 года.

IMEI — это уникальный международный идентификатор мобильного оборудования. Узнать IMEI можно, набрав на телефоне комбинацию *#06#, а также в настройках устройства или упаковке. Если телефон поддерживает две или более SIM-карт и имеет несколько IMEI, рекомендуется проверить каждую из них.

Ранее мы сообщали , что новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max компания Apple официально представила во время своей ежегодной презентации 9 сентября. Также компания показала первый складной iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch и iPhone Handoff.