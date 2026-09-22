Сколько стоит легально ввезенный в Украину iPhone 18

В настоящее время общая задекларированная стоимость импортируемых гаджетов составляет $8,9 млн. Кроме того, таможенное оформление этой партии смартфонов принесло в государственный бюджет 79,6 млн грн таможенных платежей.
Если рассчитать средние показатели партии, в среднем задекларированная таможенная стоимость одного смартфона составляет около $1187, а сумма таможенных платежей — около 10 619 грн на одно устройство.
ввести IMEI мобильного устройства в соответствующее поле;
нажать кнопку «Искать»;
система уведомит, содержатся ли сведения об указанном IMEI среди данных таможенного оформления телефонов, осуществленного начиная с 4 сентября 2026 года.
IMEI — это уникальный международный идентификатор мобильного оборудования. Узнать IMEI можно, набрав на телефоне комбинацию *#06#, а также в настройках устройства или упаковке. Если телефон поддерживает две или более SIM-карт и имеет несколько IMEI, рекомендуется проверить каждую из них.
Ранее мы сообщали, что новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max компания Apple официально представила во время своей ежегодной презентации 9 сентября. Также компания показала первый складной iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch и iPhone Handoff.
Также мы писали, что iPhone 18 Pro Max стал самым быстрым по зарядке смартфоном Apple. Независимый тест показал, что новый флагман способен полностью зарядиться менее чем через час.