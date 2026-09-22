Какого возраста автомобили покупают в Украине (инфографика) Сегодня 14:01 — Технологии&Авто Киев имеет самые молодые внутренние перепродажи

В августе 2026 года средний возраст легковых автомобилей во внутренних перепродажах составил 16 лет, в то время как среди впервые зарегистрированных автомобилей с пробегом, ввезенных из-за границы, — 8,8 года. Разница между сегментами составляет около семи лет. Если учесть новые автомобили, средний показатель всего легкового рынка составляет 13,6 года.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Средний и медианный возраст авто на внутреннем рынке

Средний возраст автомобилей во внутренних перепродажах почти не изменился по сравнению с июлем — 16,0 против 15,9 года. Медиана осталась на уровне 16 лет.

Для импортированных автомобилей с пробегом средний возраст в августе составил 8,8 года против 8,9 в июле. Медиана — 8 лет.

Годовое сравнение дает другой акцент. В августе прошлого года средний возраст внутренних перепродаж составил 15,5 года, а импортированных авто с пробегом — 8,5 года. Теперь оба потока несколько старше: внутренний рынок — примерно на полгода, импорт — чуть более чем на треть года.

Средний и медианный возраст авто, eauto.org.ua

Возраст подержанных авто

В импорте 14 192 автомобиля, или 66,8%, имели возраст до 10 лет включительно. На внутреннем вторичном рынке таковых было 18 103, или 25,4%.

Таким образом, внутри страны перепродали больше машин в возрасте до 10 лет, но их доля значительно ниже из-за большого количества техники, которая постарше.

Полный возрастной состав двух сегментов, eauto.org.ua

На внутреннем рынке автомобили старше 20 лет сформировали 16 377 перепродаж, или 23,0%. В импорте таковых было 402, или 1,9%.

Новые авто снижают общий показатель

Новых автомобилей в двух сегментах вместе было 4794, или 4,9% всех охваченных оформлений. В июльской базе их доля составила 5,1%, а в прошлом году — 6,5%.

Средний возраст по году изготовления у новых ввезенных легковых автомобилей составил 0,3 года, у новых автомобилей, изготовленных или переоборудованных в Украине, — 0,1 года.

Для всех четырех сегментов средний возраст составляет 13,6 года, медиана — 13 лет. Только для двух б/у сегментов средний возраст составлял 14,3 года.

Даже популярные модели имеют разный возрастной профиль

Больше всего внутренних перепродаж пришлось на Volkswagen Passat — 2 295. Его средний возраст составляет 18 лет. В импорте лидировал Volkswagen Tiguan — 776 автомобилей со средним возрастом 7,4 года.

Разброс есть даже внутри импортной десятки: средний возраст Tesla Model Y составлял 3,1 года, а Volkswagen Golf — 14,9 года. Поэтому фраза «импорт в среднем помоложе» не является универсальной характеристикой каждой модели.

Горючее также разделяет рынок по возрасту. Во внутренних перепродажах средний возраст бензиновых автомобилей составил 16,2 года, дизельных — 16,4, машин с ГБО — 19,6. Электромобили имели в среднем 6,2 года, гибриды — 6,4.

В импорте авто с пробегом соответствующие показатели составили 9,7; 11,1; 12,8; 5,2 и 5,5 лет.

Возраст перепродаж по регионам

В территориальном срезе внутреннего рынка самый маленький средний возраст автомобилей в Киеве — 11,4 года. Далее — Львовская область с показателем 14,6 и Закарпатская — 15,1 года.

На другом конце — Донецкая и Херсонская области, где средний возраст составлял по 20,7 года после округления. Их объемы невелики — 110 и 128 перепродаж соответственно.

Из-за электронных сервисов оформили 22 615 перепродаж. Средний возраст автомобилей составлял 16,9 года, медиана — 17 лет.

Возраст импортированных авто по регионам

Самые молодые импортированные автомобили с пробегом оформляли в Киеве — 7 лет, Одесской области — 7,2, Запорожской — 7,6. Львовская и Днепропетровская области были по 7,8 года.