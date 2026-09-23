Google представил премиальные ноутбуки на Android — характеристики (фото) 23.09.2026, 00:42 — Технологии&Авто Googlebook

Google представила новую категорию ноутбуков Googlebook, работающих на базе Android. В отличие от бюджетных Chromebook новая линейка ориентирована на премиальный сегмент и должна конкурировать с устройствами на Windows и macOS.

Об этом информирует Ars Technica

Почему Google отказалась от традиционных Chromebook

Chromebook в течение многих лет занимали нишу доступных ноутбуков для обучения и базовой работы с веб-сервисами. Однако они так и не стали полноценной альтернативой традиционным ПК.

Одной из основных проблем было отсутствие нативного программного обеспечения.

Googlebook построены на единственном стеке кода с мобильной операционной системой Android. Благодаря этому приложения из Play Store можно запускать нативно, без использования виртуальных машин.

Также новые ноутбуки получили специальную версию браузера Chrome десктопного уровня и более глубокую интеграцию со смартфонами.

Технические характеристики Googlebook

Первая линейка Googlebook состоит из пяти моделей от партнеров-производителей: Acer, Dell, HP, Lenovo и Asus.

Все ноутбуки получили металлические корпуса, OLED-дисплеи, сенсорные тачпады с тактильным откликом и безвентиляторную систему охлаждения.

На крышке каждого устройства находится светодиодная панель Glowbar. Она горит во время загрузки и показывает уровень заряда аккумулятора. В дальнейшем для нее планируется добавить специальный API-инструментарий, который позволит расширить функциональность.

Основные характеристики моделей:

процессоры Qualcomm Snapdragon X Elite или Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake);

16 ГБ оперативной памяти в базовых версиях с возможностью расширения до 32 ГБ;

нейронные процессоры (NPU) мощностью 45 TOPS для локальной обработки задач искусственного интеллекта;

до 14 часов воспроизведения видео и до 16 часов работы при просмотре веб-страниц.

Сколько будут стоить новые ноутбуки

Стартовая линейка Googlebook включает пять моделей:

Acer Googlebook 14 — от $899. Это единственный трансформер в серии. Он получил Intel Core Ultra 5 или 7, 16 ГБ оперативной памяти, накопитель от 256 ГБ и 14-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2,8K. Вес — 1,22 кг.

Dell XPS Googlebook — от $1199. Ноутбук работает на Snapdragon X Elite, имеет 13,4-дюймовый экран с разрешением 2,5K, от 16 до 32 ГБ оперативной памяти и накопитель от 512 ГБ. Вес — 1,13 кг.

HP Googlebook 14 — от $1299. Модель оснащена Snapdragon X Elite, 14-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2,8K и алюминиевым корпусом. Вес — 1,22 кг.

Lenovo Googlebook 15 — от $1299. Устройство получило 15,3-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,8K, Intel Core Ultra 5, корпус из магниевого сплава и углеволокна и функцию распознавания лица. Вес — 1,22 кг.

Asus Googlebook 14 — от $1299. Это самая легкая модель серии — ее вес составляет 1 кг. Ноутбук имеет 14-дюймовый дисплей OLED с разрешением 3K и процессор Intel Core Ultra 5 или 7.

Googlebook получат интеграцию со смартфонами

Google добавила в ноутбуки новые возможности взаимодействия с Android-смартфонами.

Функция Cast My Apps позволяет открывать и использовать установленные на смартфоне Android приложения в отдельном окне ноутбука. При этом физически брать телефон в руки не нужно.

С помощью Continue On можно продолжить работу в приложениях с места, где пользователь остановился на смартфоне. Также предусмотрен сквозной доступ к памяти мобильного устройства.

В то же время Google ужесточает требования к установке программ из сторонних источников. Загружать APK-файлы можно будет только от разработчиков, прошедших официальное подтверждение личности.

Искусственный интеллект и функции для разработчиков

Googlebook имеет глубокую интеграцию с моделями Gemini. В частности, функция Magic Pointer позволяет активировать ИИ простым покачиванием курсора.

Искусственный интеллект может автоматически извлекать даты из календарных писем, проверять электронную почту на наличие фишинга и редактировать изображения на экране.

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Для голосового ввода предусмотрен инструмент Rambler. Он убирает междометия и автоматически корректирует текст.

Разработчики получат среду Antigravity для создания, тестирования и развертывания приложений, а также полноценный терминал с поддержкой CLI.

Прием предзаказов на новые устройства уже начался. Официальные продажи стартуют 4 октября.