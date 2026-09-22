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Alibaba представила самый мощный чип Китая для дата-центров ИИ

Технологии&Авто
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Чип
Чип
Alibaba, чья модель искусственного интеллекта Qwen — самая популярная в мире по количеству загрузок, представила новый процессор Zhenwu V900, который компания называет мощным китайским чипом для ИИ.
По словам генерального директора Эдди Ву, ускоритель в три раза производительнее предыдущей модели и может работать в кластерах до 500 тысяч чипов. Компания также объявила о планах к 2032 году нарастить глобальную мощность дата-центров Alibaba Cloud до 20 гигаватт.
Об этом сообщает Bloomberg.

Что об этом известно

Новый чип разработало подразделение Alibaba T-Head, специализирующееся на создании собственных процессоров компании. Согласно заявлению Alibaba, Zhenwu V900 предназначен для обучения передовым моделям ИИ и станет ключевым элементом масштабного расширения инфраструктуры центров обработки данных в ближайшие годы.
Компания уже пообещала инвестировать более 53 миллиардов долларов в течение трех лет в развитие ИИ и соответствующей инфраструктуры. Ву заявил, что спрос на вычислительные мощности будет расти «экспоненциально», а стратегической целью Alibaba остается создание всеобщего искусственного интеллекта (AGI).
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По данным Alibaba, Zhenwu V900 можно объединять в системы численностью до 500 тысяч ускорителей. Такой подход соответствует стратегии китайских производителей микросхем, в частности, Huawei и Moore Threads, которые делают ставку на крупные кластеры для компенсации технологического отставания от мировых конкурентов.
Подразделение T-Head уже поставило 560 тысяч чипов семейства Zhenwu, а процессоры компании используют более 400 внешних клиентов. Alibaba также планирует обновлять линейку этих ускорителей каждый год.
Целью компании является создание модели с 5−10 триллионами параметров, что значительно превышает масштабы современных моделей и должно обеспечить выполнение более сложных длительных задач. По данным Bloomberg, Alibaba также рассматривает возможность вывода T-Head на биржу, чтобы воспользоваться высоким спросом на рынке ИИ ускорителей.
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В то же время масштаб китайского проекта уступает отдельным международным планам. К примеру, SoftBank намерена построить вычислительный центр мощностью 10 гВт только в американском штате Огайо.
Объявление Alibaba прозвучало незадолго до саммита президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, где ИИ станет одной из ключевых тем переговоров. Параллельно США и Китай уже начали отдельный диалог по ИИ с участием министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера Китая Хе Лифена, хотя Вашингтон продолжает обвинять Alibaba и DeepSeek в незаконном копировании американских моделей, с чем Китай не соглашается.
По материалам:
zn.ua
ТехнологииИИКитай
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