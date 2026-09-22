Alibaba представила самый мощный чип Китая для дата-центров ИИ Сегодня 23:34 — Технологии&Авто Чип

Alibaba, чья модель искусственного интеллекта Qwen — самая популярная в мире по количеству загрузок, представила новый процессор Zhenwu V900, который компания называет мощным китайским чипом для ИИ.

По словам генерального директора Эдди Ву, ускоритель в три раза производительнее предыдущей модели и может работать в кластерах до 500 тысяч чипов. Компания также объявила о планах к 2032 году нарастить глобальную мощность дата-центров Alibaba Cloud до 20 гигаватт.

Об этом сообщает Bloomberg

Что об этом известно

Новый чип разработало подразделение Alibaba T-Head, специализирующееся на создании собственных процессоров компании. Согласно заявлению Alibaba, Zhenwu V900 предназначен для обучения передовым моделям ИИ и станет ключевым элементом масштабного расширения инфраструктуры центров обработки данных в ближайшие годы.

Компания уже пообещала инвестировать более 53 миллиардов долларов в течение трех лет в развитие ИИ и соответствующей инфраструктуры. Ву заявил, что спрос на вычислительные мощности будет расти «экспоненциально», а стратегической целью Alibaba остается создание всеобщего искусственного интеллекта (AGI).

По данным Alibaba, Zhenwu V900 можно объединять в системы численностью до 500 тысяч ускорителей. Такой подход соответствует стратегии китайских производителей микросхем, в частности, Huawei и Moore Threads, которые делают ставку на крупные кластеры для компенсации технологического отставания от мировых конкурентов.

Подразделение T-Head уже поставило 560 тысяч чипов семейства Zhenwu, а процессоры компании используют более 400 внешних клиентов. Alibaba также планирует обновлять линейку этих ускорителей каждый год.

Целью компании является создание модели с 5−10 триллионами параметров, что значительно превышает масштабы современных моделей и должно обеспечить выполнение более сложных длительных задач. По данным Bloomberg, Alibaba также рассматривает возможность вывода T-Head на биржу, чтобы воспользоваться высоким спросом на рынке ИИ ускорителей.

В то же время масштаб китайского проекта уступает отдельным международным планам. К примеру, SoftBank намерена построить вычислительный центр мощностью 10 гВт только в американском штате Огайо.