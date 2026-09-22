0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему миллионы iPhone не получат обновления iOS 27.1

Технологии&Авто
84
Магазин Apple
Магазин Apple
Apple выпустила вторые тестовые сборки iOS 27.2 и macOS 27.2 для разработчиков и публичных тестировщиков. Новый этап тестирования начался всего через несколько дней после выхода финальных версий iOS 27 и macOS 27 Golden Gate.
Об этом пишет MacWorld.

Почему пропустили релиз версии 27.1

Apple решила пропустить релиз обновления 27.1 для большинства устройств. Сообщается, что ветка 27.1 создавалась специально для смартфона iPhone Duo, старт продаж которого запланирован на октябрь. Другие девайсы компании получат обновления до ветки 27.2.
Тестирование проходит по ускоренному графику. Первые разработочные версии появились в середине сентября, а через неделю компания разослала второй пакет тестовых сборок.
Участники программы публичного тестирования получат соответствующие обновления в ближайшее время.

Новые возможности для iPhone и Mac

Основное внимание в обновлениях уделено оптимизации системы, однако разработчики добавили несколько заметных функций.
  • Так, приложение «Здоровье» на iPhone получило обновленный вид и новые инструменты аналитики на основе ИИ.
  • Голосовой ассистент Siri с голосовым ИИ расширит поддержку языков. Уже с октября сервис будет поддерживать французский, японский, корейский, португальский и испанский языки.
  • В приложении FaceTime для iOS появилась функция двойной съемки Dual Capture, которая позволит транслировать видео с фронтальной и основной камер одновременно.
  • Раздел «Далее» в сервисе Подкасты получил дополнительные блоки с новыми эпизодами и незавершенными выпусками.
  • Сервис Apple TV получил поддержку нескольких профилей пользователей на мобильных устройствах и веб-версии, а также режим одновременного просмотра 4 спортивных трансляций Multiview на экранах iPhone.
  • В macOS 27.2 готовится запуск функции автоматической замены скомпрометированных паролей.
Читайте также

Меры предосторожности во время установки

Установка тестовых сборок связана с риском нестабильной работы устройств, возникновения ошибок в приложениях и повышенного расходования заряда аккумулятора.
Специалисты не рекомендуют устанавливать бета-версии на основные рабочие смартфоны и компьютеры.
Перед установкой обновления необходимо сделать полную резервную копию данных через iCloud или Time Machine. На диске Mac должно быть не менее 25−30 ГБ свободного места.

Как установить бета-версию ОС

Для загрузки тестовой версии iOS следует перейти на сайт Apple Beta Software Program и зарегистрировать свой аккаунт.
После этого в настройках смартфона в разделе «Обновление ПО» появится пункт «Бета-обновление», где необходимо выбрать соответствующий источник загрузки.
На компьютерах Mac процесс настраивается через «Системные параметры».
Во вкладке «Общие» нужно открыть пункт «Обновление ПО», нажать информационный значок возле бета-обновлений и подтвердить участие в программе тестирования.
По материалам:
РБК-Україна
AppleiPhone
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems