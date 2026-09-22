Почему миллионы iPhone не получат обновления iOS 27.1
Почему пропустили релиз версии 27.1
Новые возможности для iPhone и Mac
- Так, приложение «Здоровье» на iPhone получило обновленный вид и новые инструменты аналитики на основе ИИ.
- Голосовой ассистент Siri с голосовым ИИ расширит поддержку языков. Уже с октября сервис будет поддерживать французский, японский, корейский, португальский и испанский языки.
- В приложении FaceTime для iOS появилась функция двойной съемки Dual Capture, которая позволит транслировать видео с фронтальной и основной камер одновременно.
- Раздел «Далее» в сервисе Подкасты получил дополнительные блоки с новыми эпизодами и незавершенными выпусками.
- Сервис Apple TV получил поддержку нескольких профилей пользователей на мобильных устройствах и веб-версии, а также режим одновременного просмотра 4 спортивных трансляций Multiview на экранах iPhone.
- В macOS 27.2 готовится запуск функции автоматической замены скомпрометированных паролей.
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