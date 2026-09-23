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Украинцы массово везут кроссоверы из-за границы: какие модели в топе

Технологии&Авто
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Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Кроссоверы остаются одним из самых популярных сегментов среди подержанных автомобилей, которые украинцы покупают за границей. За восемь месяцев 2026 года из-за границы в Украину ввезли 154,8 тыс. легковых автомобилей, и более половины из них пришлось именно на SUV.
По данным Укравтопрома, доля кроссоверов в общем объеме импорта составила 54%. Средний возраст таких автомобилей — 7,4 года.
Чаще украинцы привозили кроссоверы с бензиновыми двигателями — на них пришлось 60% импорта.
Еще 18% составляли дизельные модели, 11% - электромобили, 9% - гибриды и 2% - автомобили с ГБО.

Топ-10 самых популярных кроссоверов

Больше всего за январь-август 2026 года в Украину ввезли следующие модели:
  1. Volkswagen Tiguan — 6261 авто;
  2. Audi Q5 — 5460;
  3. Nissan Rogue — 5402;
  4. Ford Escape — 3319;
  5. Mazda CX-5 — 2884;
  6. Nissan Qashqai — 2849;
  7. BMW X3 — 2486;
  8. Tesla Model Y — 2471;
  9. BMW X5 — 2282;
  10. Audi Q7 — 2230.
Ранее мы сообщали, что когда речь идет о покупке нового автомобиля, надежность может быть важнее дизайна или цены. Именно этот критерий стал основой рейтинга лучших моделей 2026 года, составленного экспертами Consumer Reports.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныКроссовер
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