Украинцы массово везут кроссоверы из-за границы: какие модели в топе
Топ-10 самых популярных кроссоверов
- Volkswagen Tiguan — 6261 авто;
- Audi Q5 — 5460;
- Nissan Rogue — 5402;
- Ford Escape — 3319;
- Mazda CX-5 — 2884;
- Nissan Qashqai — 2849;
- BMW X3 — 2486;
- Tesla Model Y — 2471;
- BMW X5 — 2282;
- Audi Q7 — 2230.
Оперативная память может подешеветь в 2027 году — прогноз Acer
Партнерская«ГЕРЦ» запускает прямой эквайринг с Mastercard и расширяет возможности собственной платежной инфраструктуры
iPhone 18 Pro занял второе место в рейтинге камер
Rheinmetall тестирует систему с беспилотниками для защиты портов и морской инфраструктуры
Подержанный автомобиль до $15 тысяч: 5 моделей, на которые советуют обратить внимание
20 стран требуют создать глобальный регулятор искусственного интеллекта