Украинцы массово везут кроссоверы из-за границы: какие модели в топе

Кроссоверы остаются одним из самых популярных сегментов среди подержанных автомобилей, которые украинцы покупают за границей. За восемь месяцев 2026 года из-за границы в Украину ввезли 154,8 тыс. легковых автомобилей, и более половины из них пришлось именно на SUV.

По данным Укравтопрома, доля кроссоверов в общем объеме импорта составила 54%. Средний возраст таких автомобилей — 7,4 года.

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Чаще украинцы привозили кроссоверы с бензиновыми двигателями — на них пришлось 60% импорта.

Еще 18% составляли дизельные модели, 11% - электромобили, 9% - гибриды и 2% - автомобили с ГБО.

Топ-10 самых популярных кроссоверов

Больше всего за январь-август 2026 года в Украину ввезли следующие модели:

Volkswagen Tiguan — 6261 авто; Audi Q5 — 5460; Nissan Rogue — 5402; Ford Escape — 3319; Mazda CX-5 — 2884; Nissan Qashqai — 2849; BMW X3 — 2486; Tesla Model Y — 2471; BMW X5 — 2282; Audi Q7 — 2230.