iPhone 18 Pro занял второе место в рейтинге камер Сегодня 04:30 — Технологии&Авто iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro показал один из лучших результатов в тестах камер DxOMark, набрав 172 балла и заняв второе место в мировом рейтинге. Первое место смартфону не досталось — его опередил Huawei Pura 80 Ultra с результатом 175 баллов.

Об этом сообщает Notebookcheck

Какие результаты показал iPhone 18 Pro

Лучший результат в рейтинге iPhone 18 Pro показал во время съемки при слабом освещении — DxOMark оценил этот показатель в 150 баллов. Эксперты отметили высокую детализацию фотографий, точную экспозицию и широкий динамический диапазон.

Одной из новых особенностей камеры стала скользящая диафрагма основного модуля. Apple использовала механизм из шести лазерно-вырезанных лепестков, который может изменять значение от f/1,48 до f/4,0. Это позволяет увеличивать глубину резкости, что может быть особенно полезно при съемке групповых портретов.

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iPhone 18 Pro также сохранил сильные позиции в мобильной видеосъемке. По оценке DxOMark стабилизация работает плавно и естественно даже во время движения, а запись с частотой 60 кадров в секунду обеспечивает более плавную передачу движения.

В то же время, телеобъектив назвали одним из главных недостатков камеры. Во время съемки на больших расстояниях он уступает некоторым конкурирующим флагманам.