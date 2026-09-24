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DeepSeek и Moonshot AI попали под расследование в Китае

Технологии&Авто
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Управление киберпространства Китая проверяет DeepSeek и Moonshot AI из-за подозрений, что те передавали запросы пользователей ИИ-модели Claude от американской компании Anthropic.
Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на The Information.
Регулятор уже вызвал руководителей нескольких ведущих ИИ-лабораторий страны, но сосредоточился на DeepSeek и Moonshot AI — создателях открытых моделей DeepSeek и Kimi.

Что стало поводом для проверки

Поводом стал 154-страничный отчет Anthropic, опубликованный в начале месяца. Американская компания заявила, что конкуренты «загружали разговоры между собственными моделями и пользователями в Claude». Речь идет о более чем 23 млн запросов от Moonshot с мая по июль и 12,1 млн от DeepSeek всего за 14 дней июля.
Ответы Claude, по версии Anthropic, шли на тренировку своих моделей — этот способ называют дистилляцией.

Какие данные могли попасть в Claude

Отдельно китайский регулятор обеспокоен тем, что из-за перенаправления запросов Moonshot и DeepSeek могли раскрыть сторонней модели чувствительные данные.
Anthropic утверждает, что промпты содержали «имена, адреса электронной почты, корпоративные данные и другие чувствительные данные сотен конечных пользователей не менее чем на двенадцати языках». В компании считают, что такая практика «вероятно, противоречит законам о конфиденциальности и собственным условиям предоставления услуг лабораторий».
Расследование стартовало накануне визита главы КНР Си Цзиньпина в США. Ожидается, что искусственный интеллект станет одной из главных тем переговоров китайского лидера с американским президентом Дональдом Трампом. Внутреннюю проверку Пекин может подать как жест доброй воли.
По материалам:
НВ
ИИКитай
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