Lamborghini впервые с 1998 года изменила логотип — Finance.ua

Lamborghini впервые с 1998 года изменила логотип
Итальянский автопроизводитель Automobili Lamborghini SpA впервые с 1998 года изменил свой официальный логотип.
Об этом сообщает CarBuzz.
Изменения включают более широкий шрифт, обновленные цвета, а в некоторых местах изображение быка представлено независимо от щита.
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Ожидается, что новый логотип дебютирует на автомобиле модели Huracan STJ, а затем будет появляться на всех будущих электрифицированных Lamborghini.
Указывается, что оригинальный дизайн логотипа с быком и щитом Lamborghini содержал красный фон с черно-белым быком.
Бык олицетворяет знак зодиака Телец, под которым родился основатель компании Ферруччо Ламборгини.
Этот логотип был обновлен в 1972 году, когда он стал золотым и черным. Однако, и это длилось недолго, ведь уже в 1974 году был запущен новый фирменный логотип, подержавшийся в течение 24 лет — до 1998 года.
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