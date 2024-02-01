Lamborghini готовит два новых электромобиля — Finance.ua

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Lamborghini готовит два новых электромобиля

Технологии&Авто
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Lamborghini готовит два новых электромобиля
Lamborghini готовит два новых электромобиля
Lamborghini объявила о своих планах на часть десятилетия, подтвердив, что преемником Huracan станет подключаемый гибрид, и сообщив, что к концу 2029 года появятся два полностью электрических автомобиля. Новость поступила в форме презентации с подробным описанием обновленной стратегии итальянского автопроизводителя Direzione Cor Tauri с учетом всех элементов производственного процесса.
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По словам председателя и генерального директора Стефана Винкельманна, это стратегия «от колыбели до могилы», целью которой является сокращение общего объема выбросов автомобиля на 40% с момента производства первого компонента посторонним поставщиком до момента, когда он становится непригодным, включая все сгоревшее топливо. Эта цель еще более примечательна тем, что Lamborghini заявляет, что сегодня ее вклад в глобальные выбросы составляет всего 0,001%.
Lamborghini заявляет, что «в 2024 году процесс электрификации распространится на запуск первой гибридной версии Urus Super SUV и второго HPEV (высокопроизводительного электромобиля) в линейке, пришедшего на смену Huracan».

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Новость заключается в том, что после того как серийная версия Lanzador появится в 2028 году, Lamborghini намерена представить свой первый полностью электрический супервнедорожник в 2029 году. Это говорит о том, что еще один электромобиль появится после того, как концепт Lanzador поступит в производство, а также о том, что Lanzador не станет внедорожником. Lamborghini описывает его как «Ultra GT 2+2».
Подводя итог, можно сказать, что Lamborghini очень усердно работает над сокращением выбросов, а это значит гораздо больше, чем просто продажа электромобилей: это означает очистку во всех возможных аспектах. К примеру, Lamborghini уже сократила потребление воды при производстве и покраске каждого автомобиля на 34% и посадила около 10 000 дубов. Благодаря таким усилиям, четкой программе гибридизации и разработке синтетического топлива Lamborghini обещает, что суперспортивные автомобили будут существовать всегда.
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По материалам:
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