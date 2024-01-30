В США продали эксклюзивный суперкар Lamborghini Дональда Трампа за $1,1 млн (фото) — Finance.ua

В США продали эксклюзивный суперкар Lamborghini Дональда Трампа за $1,1 млн (фото) Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

В США продали эксклюзивный суперкар Lamborghini Дональда Трампа за $1,1 млн (фото), Фото: barrett-jackson.com

На аукционе Barrett-Jackson's Scottsdale продали окрашенный по заказу Lamborghini Diablo VT, который заказал экс-президент Дональд Трамп. Его стоимость составила 1,1 миллиона долларов, это один из самых дорогих Diablo на планете.

Об этом идет речь на сайте аукционного дома.

45-й президент Соединенных Штатов был владельцем автомобиля с 1997 по 2002 год. Это единственный родстер VT 1997 года, окрашенный в цвет синий Le Mans.

У Трампа были хорошие отношения с Lamborghini, поэтому получил разрешение на покраску.

Фото: barrett-jackson.com

В дополнение к цвету Diablo VT Roadster был со специальной табличкой, установленной на дверях с надписью «Donald Trump 1997 Diablo»

Суперкар содержит 5,7-литровый атмосферный V12 мощностью 492 л.с., суперкар разгоняется до максимальной скорости 325 км/ч.

Трамп продал машину летом 2002 года, продажа Diablo побила рекорд цен за эту же марку авто на аукционах.

НВ По материалам:

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