В США продали эксклюзивный суперкар Lamborghini Дональда Трампа за $1,1 млн (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США продали эксклюзивный суперкар Lamborghini Дональда Трампа за $1,1 млн (фото)

Технологии&Авто
0
В США продали эксклюзивный суперкар Lamborghini Дональда Трампа за $1,1 млн (фото)
В США продали эксклюзивный суперкар Lamborghini Дональда Трампа за $1,1 млн (фото), Фото: barrett-jackson.com
На аукционе Barrett-Jackson's Scottsdale продали окрашенный по заказу Lamborghini Diablo VT, который заказал экс-президент Дональд Трамп. Его стоимость составила 1,1 миллиона долларов, это один из самых дорогих Diablo на планете.
Об этом идет речь на сайте аукционного дома.
45-й президент Соединенных Штатов был владельцем автомобиля с 1997 по 2002 год. Это единственный родстер VT 1997 года, окрашенный в цвет синий Le Mans.
У Трампа были хорошие отношения с Lamborghini, поэтому получил разрешение на покраску.
Фото: barrett-jackson.com
Фото: barrett-jackson.com
В дополнение к цвету Diablo VT Roadster был со специальной табличкой, установленной на дверях с надписью «Donald Trump 1997 Diablo»
Суперкар содержит 5,7-литровый атмосферный V12 мощностью 492 л.с., суперкар разгоняется до максимальной скорости 325 км/ч.
Трамп продал машину летом 2002 года, продажа Diablo побила рекорд цен за эту же марку авто на аукционах.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.