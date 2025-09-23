В iPhone 17 нашли первый серьезный недостаток: что произошло Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

В iPhone 17 нашли первый серьезный недостаток: что произошло

Некоторые владельцы iPhone 17 обратились на форумы поддержки Apple с просьбой о помощи относительно периодических провалов Wi-Fi-соединения. Эти конкретные сообщения относятся только к новому семейству устройств iPhone 17.

Об этом пишет Аppleinsider

В чем проблема

Одной общей чертой является то, что Wi-Fi, а иногда и Bluetooth, пропадает, когда iPhone 17 заблокирован или разблокирован.

Некоторые пользователи, сообщающие об этом, говорят, что соединение затем сбрасывается через несколько секунд.

«Это как чипы, управляющие Wi-Fi и Bluetooth, сбрасываются всякий раз, когда вы будите телефон», — пишет один пользователь на Reddit.

Этот пользователь отмечает, что AirPlay не работает. Другие говорят, что это означает, что беспроводной CarPlay также не будет работать.

Помимо блокировки и разблокировки iPhone, многие пользователи утверждают, что проблема возникает только тогда, когда они носят Apple Watch.

В частности, если они носят часы — и они разблокированы — тогда у них проблема.

но есть и касающиеся iPhone Air и iPhone 17 Pro Max. Как впервые заметил MacRumors, большинство сообщений касаются iPhone 17,но есть и касающиеся iPhone Air и iPhone 17 Pro Max.

Реакция Apple

Пока Apple публично не комментировала ситуацию. Несколько пользователей утверждают, что сообщили о проблеме и получили информацию о ней, которую передают инженерам Apple.

Ранее писали , что со стартом продаж iPhone 17 в сети начали появляться все возможные тесты смартфонов. Журналисты Tom’s Guide сообщили, какая у них реальная автономность. Особый интерес вызывает тонкий iPhone Air, получивший батарею всего 3 149 мАч. Для чистоты эксперимента на всех устройствах была выставлена ​​яркость экрана 150 нит и запущен непрерывный веб-серфинг в сотовых сетях 5G. Результаты оказались следующими:

iPhone 17 Pro Max — 17 часов 54 минуты;

iPhone 17 Pro — 15 часов 32 минуты;

iPhone 17 — 12 часов 47 минуты;

iPhone Air — 12 часов и 2 минуты.

работы камеры нового iPhone Air во время тестирования устройства на концерте. На сделанных при ярком освещении снимках появляются визуальные артефакты — в частности, черные прямоугольники и белые волнистые линии. В то же время обозреватель CNN Underscored Генри Кейси обнаружил дефект во время тестирования устройства на концерте. На сделанных при ярком освещении снимках появляются визуальные артефакты — в частности, черные прямоугольники и белые волнистые линии.

Аналогичные проблемы были подмечены и при использовании iPhone 17 Pro. По оценке Кейси, дефект выявлялся примерно в одном из десяти кадров, преимущественно при съемке светодиодных экранов. Визуальные искажения затрагивали участки изображения, на которые непосредственно попадал интенсивный свет от дисплеев.

