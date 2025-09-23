0 800 307 555
В iPhone 17 нашли первый серьезный недостаток: что произошло

Некоторые владельцы iPhone 17 обратились на форумы поддержки Apple с просьбой о помощи относительно периодических провалов Wi-Fi-соединения. Эти конкретные сообщения относятся только к новому семейству устройств iPhone 17.
Об этом пишет Аppleinsider.
В чем проблема
Одной общей чертой является то, что Wi-Fi, а иногда и Bluetooth, пропадает, когда iPhone 17 заблокирован или разблокирован.
Некоторые пользователи, сообщающие об этом, говорят, что соединение затем сбрасывается через несколько секунд.
«Это как чипы, управляющие Wi-Fi и Bluetooth, сбрасываются всякий раз, когда вы будите телефон», — пишет один пользователь на Reddit.
Этот пользователь отмечает, что AirPlay не работает. Другие говорят, что это означает, что беспроводной CarPlay также не будет работать.
Помимо блокировки и разблокировки iPhone, многие пользователи утверждают, что проблема возникает только тогда, когда они носят Apple Watch.
В частности, если они носят часы — и они разблокированы — тогда у них проблема.
Как впервые заметил MacRumors, большинство сообщений касаются iPhone 17, но есть и касающиеся iPhone Air и iPhone 17 Pro Max.
Реакция Apple
Пока Apple публично не комментировала ситуацию. Несколько пользователей утверждают, что сообщили о проблеме и получили информацию о ней, которую передают инженерам Apple.
Ранее писали, что со стартом продаж iPhone 17 в сети начали появляться все возможные тесты смартфонов. Журналисты Tom’s Guide сообщили, какая у них реальная автономность. Особый интерес вызывает тонкий iPhone Air, получивший батарею всего 3 149 мАч. Для чистоты эксперимента на всех устройствах была выставлена ​​яркость экрана 150 нит и запущен непрерывный веб-серфинг в сотовых сетях 5G. Результаты оказались следующими:
  • iPhone 17 Pro Max — 17 часов 54 минуты;
  • iPhone 17 Pro — 15 часов 32 минуты;
  • iPhone 17 — 12 часов 47 минуты;
  • iPhone Air — 12 часов и 2 минуты.
В то же время обозреватель CNN Underscored Генри Кейси обнаружил дефект работы камеры нового iPhone Air во время тестирования устройства на концерте. На сделанных при ярком освещении снимках появляются визуальные артефакты — в частности, черные прямоугольники и белые волнистые линии.
Аналогичные проблемы были подмечены и при использовании iPhone 17 Pro. По оценке Кейси, дефект выявлялся примерно в одном из десяти кадров, преимущественно при съемке светодиодных экранов. Визуальные искажения затрагивали участки изображения, на которые непосредственно попадал интенсивный свет от дисплеев.
Татьяна Береговая
