В сети появились цены и характеристики всей линейки iPhone 17 — Finance.ua

В сети появились цены и характеристики всей линейки iPhone 17
Пока весь мир ожидает сентябрьскую презентацию Apple, в сети появились характеристики всех смартфонов, которые будут на ней представлены. От характеристик экрана, камеры и батареи до цены устройства.
Сравнительную инфографику опубликовало в своих соцсетях американское профильное издание Apple Hub.
На ней можно найти все характеристики четырех iPhone 17, а также рендеры внешнего вида гаджетов.
Следует отметить, что опубликованные Apple Hub данные нельзя считать официальными. Все они основываются на утечках, которые публиковались в СМИ, блогах и соцсетях. Производитель нигде не подтверждал эту информацию. И вряд ли подтвердит презентацию, которая должна состояться в первых числах сентября.
И вот что известно из сводных данных, которые собрало издание:
- iPhone 17: OLED-дисплей 6,3″, частота экрана 120 Гц, материал корпуса — алюминий и стекло, чип A19, 8 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора 3,600 mAh, съемка 4К, цена 799 долларов;
- iPhone 17 Air: OLED-дисплей 6,6″, частота экрана 120 Гц, постоянная защита для глаз, материал корпуса — титан и стекло, чип A19, 12 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора в 2,900 mAh, съемка в 4К;
- iPhone 17 Pro: OLED-дисплей 6,3'', частота экрана 120 Гц, постоянная защита для глаз, антирефлексное покрытие дисплея, материал корпуса — алюминий и стекло, чип A19, 12 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора 3,600 mAh, съемка в 8К, цена 1049 долларов;
- iPhone 17 Pro Max: OLED-дисплей 6,9'', частота экрана 120 Гц, постоянная защита для глаз, антирефлексное покрытие дисплея, материал корпуса — алюминий и стекло, чип A19, 12 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора 5,000 mAh, съемка 8К, цена 1249 долларов.
Кроме того, издание показало инфографику со всеми новыми продуктами, которые Apple может представить на презентации 9 сентября. Кроме четырех моделей iPhone 17, это также будут три новые модели часов Apple Watch, улучшенная метка Air Tag и наушники AirPods Pro 3.
Напомним, инсайдеры утверждают, что Apple работает над новым доступным MacBook с ценой от $599 до $699. Модель якобы получит процессор A18 Pro с iPhone 16 Pro и 12,9-дюймовый дисплей. Массовое производство планируется начать в третьем квартале этого года.
