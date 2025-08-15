В сети появились цены и характеристики всей линейки iPhone 17 — Finance.ua

В сети появились цены и характеристики всей линейки iPhone 17 15.08.2025, 00:15 — Технологии&Авто

В сети появились цены и характеристики всей линейки iPhone 17

Пока весь мир ожидает сентябрьскую презентацию Apple, в сети появились характеристики всех смартфонов, которые будут на ней представлены. От характеристик экрана, камеры и батареи до цены устройства.

Сравнительную инфографику опубликовало в своих соцсетях американское профильное издание Apple Hub.

На ней можно найти все характеристики четырех iPhone 17, а также рендеры внешнего вида гаджетов.

Следует отметить, что опубликованные Apple Hub данные нельзя считать официальными. Все они основываются на утечках, которые публиковались в СМИ, блогах и соцсетях. Производитель нигде не подтверждал эту информацию. И вряд ли подтвердит презентацию, которая должна состояться в первых числах сентября.

И вот что известно из сводных данных, которые собрало издание:

iPhone 17: OLED-дисплей 6,3″, частота экрана 120 Гц, материал корпуса — алюминий и стекло, чип A19, 8 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора 3,600 mAh, съемка 4К, цена 799 долларов;

Кроме того, издание показало инфографику со всеми новыми продуктами, которые Apple может представить на презентации 9 сентября. Кроме четырех моделей iPhone 17, это также будут три новые модели часов Apple Watch, улучшенная метка Air Tag и наушники AirPods Pro 3.

Напомним, инсайдеры утверждают, что Apple работает над новым доступным MacBook с ценой от $599 до $699. Модель якобы получит процессор A18 Pro с iPhone 16 Pro и 12,9-дюймовый дисплей. Массовое производство планируется начать в третьем квартале этого года.

