В сети появились цены и характеристики всей линейки iPhone 17 — Finance.ua

В сети появились цены и характеристики всей линейки iPhone 17

Пока весь мир ожидает сентябрьскую презентацию Apple, в сети появились характеристики всех смартфонов, которые будут на ней представлены. От характеристик экрана, камеры и батареи до цены устройства.
Сравнительную инфографику опубликовало в своих соцсетях американское профильное издание Apple Hub.
На ней можно найти все характеристики четырех iPhone 17, а также рендеры внешнего вида гаджетов.
Следует отметить, что опубликованные Apple Hub данные нельзя считать официальными. Все они основываются на утечках, которые публиковались в СМИ, блогах и соцсетях. Производитель нигде не подтверждал эту информацию. И вряд ли подтвердит презентацию, которая должна состояться в первых числах сентября.
И вот что известно из сводных данных, которые собрало издание:
  • iPhone 17: OLED-дисплей 6,3″, частота экрана 120 Гц, материал корпуса — алюминий и стекло, чип A19, 8 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора 3,600 mAh, съемка 4К, цена 799 долларов;
  • iPhone 17 Air: OLED-дисплей 6,6″, частота экрана 120 Гц, постоянная защита для глаз, материал корпуса — титан и стекло, чип A19, 12 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора в 2,900 mAh, съемка в 4К;
  • iPhone 17 Pro: OLED-дисплей 6,3'', частота экрана 120 Гц, постоянная защита для глаз, антирефлексное покрытие дисплея, материал корпуса — алюминий и стекло, чип A19, 12 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора 3,600 mAh, съемка в 8К, цена 1049 долларов;
  • iPhone 17 Pro Max: OLED-дисплей 6,9'', частота экрана 120 Гц, постоянная защита для глаз, антирефлексное покрытие дисплея, материал корпуса — алюминий и стекло, чип A19, 12 Гб оперативной памяти, емкость аккумулятора 5,000 mAh, съемка 8К, цена 1249 долларов.
Читайте также
Кроме того, издание показало инфографику со всеми новыми продуктами, которые Apple может представить на презентации 9 сентября. Кроме четырех моделей iPhone 17, это также будут три новые модели часов Apple Watch, улучшенная метка Air Tag и наушники AirPods Pro 3.
Напомним, инсайдеры утверждают, что Apple работает над новым доступным MacBook с ценой от $599 до $699. Модель якобы получит процессор A18 Pro с iPhone 16 Pro и 12,9-дюймовый дисплей. Массовое производство планируется начать в третьем квартале этого года.
По материалам:
Час Дій
Также по теме
Также по теме
