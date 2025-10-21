Авто для компаний: какие чаще всего покупают
За девять месяцев 2025 года украинский автопарк пополнился почти 53 тысячами новых легковых автомобилей. Большинство покупок — 69% - совершили частные клиенты, тогда как 31% автомобилей приобрели юридические лица. Это подтверждает, что частный сегмент остается основным драйвером рынка.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года продажи частным клиентам выросли на 5%, в то время как корпоративный сегмент претерпел сокращение на 10%.
Среди частных покупателей лидером стал Toyota RAV4 с 1988 проданными автомобилями. На втором месте оказался BYD Song Plus — 1950 авто, далее следуют Volkswagen ID. Unyx (1538), Hyundai Tucson (1451) и Renault Duster (1264).
Корпоративные клиенты традиционно предпочитают практичные и надежные модели.
Топ-5 моделей среди корпоративных клиентов:
- Renault Duster — 2 599 ед.
- Skoda Octavia — 729 ед.
- Toyota Prado — 551 ед.
- Skoda Kodiaq — 533 ед.
- Toyota RAV4 — 516 ед.
