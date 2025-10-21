0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Авто для компаний: какие чаще всего покупают

Технологии&Авто
15
Авто для компаний: какие чаще всего покупают
Авто для компаний: какие чаще всего покупают
За девять месяцев 2025 года украинский автопарк пополнился почти 53 тысячами новых легковых автомобилей. Большинство покупок — 69% - совершили частные клиенты, тогда как 31% автомобилей приобрели юридические лица. Это подтверждает, что частный сегмент остается основным драйвером рынка.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года продажи частным клиентам выросли на 5%, в то время как корпоративный сегмент претерпел сокращение на 10%.
Среди частных покупателей лидером стал Toyota RAV4 с 1988 проданными автомобилями. На втором месте оказался BYD Song Plus — 1950 авто, далее следуют Volkswagen ID. Unyx (1538), Hyundai Tucson (1451) и Renault Duster (1264).
Корпоративные клиенты традиционно предпочитают практичные и надежные модели.
Топ-5 моделей среди корпоративных клиентов:
  1. Renault Duster — 2 599 ед.
  2. Skoda Octavia — 729 ед.
  3. Toyota Prado — 551 ед.
  4. Skoda Kodiaq — 533 ед.
  5. Toyota RAV4 — 516 ед.
По материалам:
MMR
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems