Авто для компаний: какие чаще всего покупают

За девять месяцев 2025 года украинский автопарк пополнился почти 53 тысячами новых легковых автомобилей. Большинство покупок — 69% - совершили частные клиенты, тогда как 31% автомобилей приобрели юридические лица. Это подтверждает, что частный сегмент остается основным драйвером рынка.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года продажи частным клиентам выросли на 5%, в то время как корпоративный сегмент претерпел сокращение на 10%.

Среди частных покупателей лидером стал Toyota RAV4 с 1988 проданными автомобилями. На втором месте оказался BYD Song Plus — 1950 авто, далее следуют Volkswagen ID. Unyx (1538), Hyundai Tucson (1451) и Renault Duster (1264).

Корпоративные клиенты традиционно предпочитают практичные и надежные модели.

Топ-5 моделей среди корпоративных клиентов:

Renault Duster — 2 599 ед. Skoda Octavia — 729 ед. Toyota Prado — 551 ед. Skoda Kodiaq — 533 ед. Toyota RAV4 — 516 ед.

