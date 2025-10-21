Интерес к ChatGPT на смартфонах стал угасать Сегодня 05:19 — Технологии&Авто

Согласно новому анализу от фирмы Apptopia, занимающейся анализом мобильных приложений, рост мобильного приложения ChatGPT, вероятно, достиг своего пика. Анализ глобальных тенденций загрузки и ежедневной активности пользователей (DAU) свидетельствует о замедлении темпов роста новых пользователей после апреля 2025 года.

Об этом пишет TechCrunch.

Apptopia отмечает, что процентный рост новых глобальных загрузок замедлился после апреля. Прогнозируется, что октябрь 2025 года (прошедший только наполовину) продемонстрирует падение на 8,1% по сравнению с сентябрем.

Важно понимать, что это касается темпов роста, а не общего количества скачиваний. Приложение все еще получает миллионы новых замедлений, но его общий темп расширения рынка замедляется.

Рост ежедневной активной аудитории (DAU) в мире выравнялся в течение последнего месяца или приближается к этому.

Аналитики предполагают, что замедление может быть связано с завершением фазы экспериментов с новым продуктом. Пользователи больше не используют приложение с сумасшедшим интересом, а интегрируют его в свою повседневную рутину, открывая только при необходимости.

Кроме того, на снижение могли повлиять и другие факторы:

конкуренция: Рост конкурентов, в частности Google Gemini, резко взлетевший в чартах в сентябре после выпуска новой модели Nano Banana. Хотя Apptopia утверждает, что спад у ChatGPT начался раньше, чем появился Gemini, конкуренция могла усилить недавнее падение;

изменения в модели ИИ: Обновление GPT-5 в августе, сделавшее чат-бот менее «приятным» и «общительным», могло снизить вовлеченность пользователей, искавших более «персонализированный» опыт.

Apptopia отмечает, что одновременное падение среднего времени и среднего количества сеансов свидетельствует о том, что пользователи не просто стали эффективнее в своих запросах, а меньше пользуются приложением в целом.

Для OpenAI это означает, что компания больше не может полагаться только на эффект новизны. Для возобновления роста ключевых метрик ему придется инвестировать в маркетинг и выпускать новые функции, как это делают другие известные мобильные приложения.

По материалам:

