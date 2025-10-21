Nuu представила смартфон со вторым экраном за $300 (фото, видео) Сегодня 03:22 — Технологии&Авто

Nuu представила смартфон со вторым экраном за $300 (фото, видео)

Американский бренд Nuu представил новый смартфон Nuu B40 5G, получивший второй дисплей на задней панели — похожую идею ранее реализовала Xiaomi в своих флагманах 17 Pro и 17 Pro Max.

Однако Nuu подходит к этому практичнее: второй экран здесь компактный, но функциональный, а сам телефон стоит всего $299,99.

Основной экран Nuu B40 5G имеет диагональ 6,7 дюйма и панель AMOLED с разрешением Full HD+. Частота обновления изображения составляет 120 Гц, а пиковая яркость — 1100 нит. Он немного изогнут по краям, что придает премиальный вид.

На задней панели расположен второй 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 228×460 пикселей и яркостью 500 нит — компания называет его Vista Display. Экран расположен рядом с блоком основных камер, в небольшом выступе.

Камера на задней панели двойная. Она включает в себя 64-мегапиксельный главный модуль и дополнительный 2-мегапиксельный макро модуль. В круглом отверстии дисплея установлена ​​16-мегапиксельная камера для автопортретов. Приложение камеры поддерживает одновременную съемку с передней и основной камер, Pro-режим и возможность сохранения фото в RAW-формате — редкость для бюджетного сегмента.

Смартфон работает на чипе MediaTek Dimensity 7025, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища, но слота для карты памяти microSD здесь нет. Nuu B40 5G получил сканер отпечатков пальцев под экраном, двойной слот для SIM-карт, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и порт USB Type-C (USB 2.0). В то же время NFC и разъема для наушников здесь нет. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт. Смартфон работает под управлением ОС Android 15

В США смартфон Nuu B40 уже доступен в цвете Midnight Grey по цене $299,99.

