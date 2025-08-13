На AirPods появится перевод разговора в реальном времени — Finance.ua

На AirPods появится перевод разговора в реальном времени 13.08.2025, 00:37 — Технологии&Авто

На AirPods появится перевод разговора в реальном времени

Apple тестирует функцию перевода в реальном времени для AirPods, которая позволит переводить разговоры вживую. Нововведение было замечено в бета-версии iOS 26, и оно может появиться уже с официальным релизом обновления или в одном из следующих патчей.

Об этом пишет MacRumor s

В шестой бета-версии iOS 26 обнаружили изображение AirPods с надписью Hello на нескольких языках и подсказкой об активации функции двойным нажатием. Файл в системе называется Translate, что прямо намекает на возможность запуска режима живого перевода.

По данным 9to5Mac, иконка расположена во внутренних файлах приложения Translate. Это подтверждает, что Apple активно работает над расширением функций перевода вне iPhone или iPad.

