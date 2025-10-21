Чехия построит и подарит Украине современный спутник Сегодня 18:10 — Технологии&Авто

Чехия построит и подарит Украине современный спутник

Уходящее в отставку чешское правительство объявило, что Чехия в знак поддержки Украины построит и подарит ей современный спутник.

Об этом пишет «Европейская правда».

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел Чехии, страна построит и поставит Украине современный спутник наблюдения за Землей, способный собирать данные независимо от погодных условий и дневного света.

Czechia will build and deliver a modern Earth observation satellite for Ukraine, capable of collecting data regardless of weather conditions or daylight.

«Это демонстрирует не только технологический уровень чешских компаний в сложной отрасли, но и постоянную поддержку Украины», — отметили в МИД Чехии, не раскрывая деталей проекта.

Министерство транспорта Чехии уточнило , что проект будет запущен в ближайшие месяцы, а сам спутник будет запущен в течение года.

Чехия станет первой страной, которая предоставит Украине помощь такого типа.

Какие технологии получит спутник

В разработке примут участие чешские компании, имеющие опыт в космических технологиях и создании малых спутников. Устройство оснастят системой, объединяющей:

радиолокационную съемку (SAR);

оптическое и радиационное наблюдение;

мониторинг радиочастотного спектра.

Это позволит осуществлять наблюдение за поверхностью Земли даже ночью и при неблагоприятной погоде. В будущем этот спутник может стать частью созвездия спутников, работающих в общей системе.

Напомним, в 2024 году Министерство обороны Украины заключило контракт с одной из крупнейших спутниковых компаний. «Ежедневно спутниковые компании производят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы противником. Это сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний. В условиях войны мы должны минимизировать риски использования изображений Украины врагом», — заявили в министерстве.

