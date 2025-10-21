Чехия построит и подарит Украине современный спутник
Уходящее в отставку чешское правительство объявило, что Чехия в знак поддержки Украины построит и подарит ей современный спутник.
Об этом пишет «Европейская правда».
Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел Чехии, страна построит и поставит Украине современный спутник наблюдения за Землей, способный собирать данные независимо от погодных условий и дневного света.
«Это демонстрирует не только технологический уровень чешских компаний в сложной отрасли, но и постоянную поддержку Украины», — отметили в МИД Чехии, не раскрывая деталей проекта.
Министерство транспорта Чехии уточнило, что проект будет запущен в ближайшие месяцы, а сам спутник будет запущен в течение года.
Чехия станет первой страной, которая предоставит Украине помощь такого типа.
Какие технологии получит спутник
В разработке примут участие чешские компании, имеющие опыт в космических технологиях и создании малых спутников. Устройство оснастят системой, объединяющей:
- радиолокационную съемку (SAR);
- оптическое и радиационное наблюдение;
- мониторинг радиочастотного спектра.
Это позволит осуществлять наблюдение за поверхностью Земли даже ночью и при неблагоприятной погоде. В будущем этот спутник может стать частью созвездия спутников, работающих в общей системе.
Напомним, в 2024 году Министерство обороны Украины заключило контракт с одной из крупнейших спутниковых компаний. «Ежедневно спутниковые компании производят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы противником. Это сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний. В условиях войны мы должны минимизировать риски использования изображений Украины врагом», — заявили в министерстве.
