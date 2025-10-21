Эксперты назвали лучшие зарядные станции в 2025 году Сегодня 22:08 — Технологии&Авто

Эксперты назвали лучшие зарядные станции в 2025 году

Еще несколько лет назад зарядные станции покупали преимущественно для кемпинга или выездов на природу, однако в условиях отключения света эти гаджеты стали «мастхевом» для каждого дома и офиса.

Аналитики издания Prostomob определили самые лучшие зарядные станции в 2025 году.

Как выбрать зарядную станцию ​​для дома

1. Определите, для чего она вам нужна

Для базовых нужд (телефон, ноутбук, лампа) хватит 500−700 Вт·ч.

Если нужно питать холодильник, котел или компьютер, выбирайте от 1000 Вт·ч и более.

Формула простая: мощность прибора (Вт) x часы работы = нужная емкость (Вт·ч).

2. Обратите внимание на мощность станции

Номинальная мощность — то, что станция выдает постоянно.

Пиковая — короткий скачок, нужный для запуска техники с двигателем (например, холодильника).

Номинальная мощность должна быть выше суммы мощностей всех приборов, которые будете подключать одновременно.

3. Выберите тип аккумулятора

LiFePO4 — долговечный вариант (до 3000 циклов), безопасный и стабильный.

Li-ion — более дешевый, но служит меньше (500−800 циклов).

4. Проверьте удобство и функционал

Количество и типы портов: USB-A, USB-C (Power Delivery), розетки 220 В.

Скорость зарядки — лучше всего, если станция заряжается до 80% за 1 час.

Дисплей, вес и габариты влияют на комфорт использования.

Топ-5 лучших моделей 2025 года

Как отмечают эксперты, составить однозначный рейтинг — дело неблагодарное, ведь идеальная станция для одного будет избыточной для другого. Однако, основываясь на тенденциях рынка и отзывах пользователей, можно выделить несколько моделей-фаворитов, которые, вероятно, будут на пике популярности в 2025 году.

Для базовых задач и мобильного использования безоговорочным лидером остается серия EcoFlow RIVER 2. Модели этой линейки (RIVER 2, Max и Pro) предлагают отличный баланс веса, емкости и мощности, а главное — феноменальную скорость зарядки от, сети LFP-аккумулятор, что делает их идеальными для тех, кто постоянно в движении или нуждается в быстром восстановлении энергии.

Для более серьезных задач, таких как организация рабочего места в условиях блэкаута, стоит присмотреться к Bluetti EB70 или ее обновленной версии. Обладая емкостью около 716 Втч и мощностью 1000 Вт, она легко справится с питанием монитора, мощного ноутбука, роутера и настольной лампы в течение всего рабочего дня. К ее преимуществам относят надежный LiFePO4 аккумулятор, множество портов, включая беспроводную зарядку для смартфона, и относительно компактный корпус. Это золотая середина для фрилансеров, маленьких кабинетов и домашнего использования.

EcoFlow DELTA Pro и Anker 767 PowerHouse — это настоящие домашние энергетические системы. С емкостью от 2000−3600 Втч (с возможностью расширения дополнительными батареями) и мощностью до 4500 Вт они способны питать не только холодильник или котел, но и бойлер, электроплиту и другие мощные приборы. Возможность подключения солнечных панелей превращает их в полноценный резервный источник питания для всего дома.

Замыкает наш условный топ-5 универсальный солдат Jackery Explorer 1000 Pro, предлагающий отличный баланс между портативностью и производительностью для длительных поездок и домашнего резерва.

