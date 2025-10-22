Unitree Robotics показала нового робота-гуманоида (видео) 22.10.2025, 01:34 — Технологии&Авто

Unitree Robotics показала нового робота-гуманоида (видео)

Китайская компания Unitree Robotics представила бионического робота-гуманоида, получившего название H2.

Соответствующий видеоролик компания опубликовала в понедельник, 20 октября, на своем YouTube-канале

«Добро пожаловать в этот мир — рост 180 см и вес 70 кг. Бионический гуманоид H2 — рожден служить всем безопасно и дружественно», — заявили в компании.

Pandaily добавляет, что хотя Unitree еще не опубликовала полные технические характеристики своего робота, демонстрационные кадры показывают, что H2 движется «с чрезвычайной ловкостью, плавностью и сохраняя свой баланс».

Робот с легкостью выполняет сложные танцы и боевые сцены, демонстрируя поразительно плавное сгибание суставов и естественные переходы между движениями.

По сравнению со своим предшественником, Unitree H1, новый H2 имеет бионическое лицо, похожее на человеческое, что приближает его к гуманоидным роботам, которые когда-то были для человечества лишь научной фантастикой.

С дебютом H2 Unitree продолжает расширять границы гуманоидной робототехники, уменьшая разрыв между машинами и людьми — и при этом предлагая представление о том, как может выглядеть следующее поколение «интеллектуальных и реалистичных роботов».

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.