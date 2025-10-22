0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В обход россии: по Черному морю проложат интернет-кабель, соединяющий Украину и Европу

Технологии&Авто
0
В обход россии: по Черному морю проложат интернет-кабель, соединяющий Украину и Европу
В обход россии: по Черному морю проложат интернет-кабель, соединяющий Украину и Европу
По Черному морю будет проложена современная кабельная система, которая обеспечит Украине скоростной и безопасный интернет.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
«Один из ключевых пунктов нашей Стратегии развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года — строить больше международных интернет-магистралей для создания устойчивого интернета в Украине. И уже скоро мы поможем реализовать один из проектов глобального масштаба», — говорится в сообщении.

Новый цифровой маршрут соединит четыре страны

Проект реализует компания Vodafone. Новый подводный маршрут соединит Украину, Болгарию, Грузию и Турцию, создав независимый от россии канал передачи данных.
Кабельная система Kardesa станет важным элементом телекоммуникационной инфраструктуры. Она обеспечит:
  • цифровой суверенитет и устойчивость украинских сетей;
  • привлечение инвестиций в сферу телекома;
  • скоростной и безопасный интернет для пользователей;
  • создание нового транзитного пути интернет-трафика между Европой и Азией в обход россии.

Строительство маршрута

Работы начнутся в Болгарии в 2027 году. Бюджет проекта превышает 100 млн евро. Благодаря Kardesa Черноморский регион получит дополнительно 500 терабит/с пропускной способности.
Сейчас 97−98% международного интернет-трафика проходит именно по подводным кабелям, поэтому новая система станет важной частью цифровой экосистемы не только Украины, но и всего региона.
Напомним, ранее Минцифры вместе с CEO Киевстар Александром Комаровым протестировали Starlink Direct to Cell. Эта технология позволяет украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS. Благодаря спутниковым технологиям, пользователям не нужно покупать дорогостоящее оборудование — достаточно 4G-смартфона с SIM- или ESIM-картой.
Украина среди первых стран в мире вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией, которые запускают технологию Direct to Cell.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems