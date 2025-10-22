В обход россии: по Черному морю проложат интернет-кабель, соединяющий Украину и Европу 22.10.2025, 02:30 — Технологии&Авто

В обход россии: по Черному морю проложат интернет-кабель, соединяющий Украину и Европу

По Черному морю будет проложена современная кабельная система, которая обеспечит Украине скоростной и безопасный интернет.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«Один из ключевых пунктов нашей Стратегии развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года — строить больше международных интернет-магистралей для создания устойчивого интернета в Украине. И уже скоро мы поможем реализовать один из проектов глобального масштаба», — говорится в сообщении.

Новый цифровой маршрут соединит четыре страны

Проект реализует компания Vodafone. Новый подводный маршрут соединит Украину, Болгарию, Грузию и Турцию, создав независимый от россии канал передачи данных.

Кабельная система Kardesa станет важным элементом телекоммуникационной инфраструктуры. Она обеспечит:

цифровой суверенитет и устойчивость украинских сетей;

привлечение инвестиций в сферу телекома;

скоростной и безопасный интернет для пользователей;

создание нового транзитного пути интернет-трафика между Европой и Азией в обход россии.

Строительство маршрута

Работы начнутся в Болгарии в 2027 году. Бюджет проекта превышает 100 млн евро. Благодаря Kardesa Черноморский регион получит дополнительно 500 терабит/с пропускной способности.

Сейчас 97−98% международного интернет-трафика проходит именно по подводным кабелям, поэтому новая система станет важной частью цифровой экосистемы не только Украины, но и всего региона.

Напомним, ранее Минцифры вместе с CEO Киевстар Александром Комаровым протестировали Starlink Direct to Cell. Эта технология позволяет украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS. Благодаря спутниковым технологиям, пользователям не нужно покупать дорогостоящее оборудование — достаточно 4G-смартфона с SIM- или ESIM-картой.

Украина среди первых стран в мире вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией, которые запускают технологию Direct to Cell.

