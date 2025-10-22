В США выпустят памятную монету в честь Стива Джобса (фото) Сегодня 04:10 — Технологии&Авто

В США выпустят памятную монету в честь Стива Джобса (фото)

Министерство финансов США выпустит памятную монету с портретом молодого Стива Джобса.

Об этом пишет американский Forbes.

Что произошло

Министерство финансов США готовит к выпуску памятную монету номиналом $1 с изображением основателя Apple Стива Джобса. Она выйдет в 2026 году — в рамках серии, посвященной 250-летию Соединенных Штатов.

Монета станет редким случаем, когда американская валюта чествует не президента или политика, а предпринимателя современной эпохи. По задумке, дизайн изображает Джобса на фоне холмов Северной Калифорнии с надписями United States of America, California, Steve Jobs и Make Something Wonderful.

Почему это интересно

Инициатива стала возможной благодаря закону, принятому Конгрессом в 2020 году, позволяющему Минфину выпускать памятные монеты в течение 2026 года.

Чеканка монеты с основателем Apple символизирует признание влияния инноваций и технологий на американскую идентичность. Это также жест к поколению предпринимателей, изменивших представление мира о бизнесе и креативности.

После объявления о монете акции Apple начали расти — инвесторы восприняли этот шаг как напоминание о наследии бренда и эмоциональный триггер для рынка.

Что дальше

Если дизайн получит окончательное одобрение, монета со Стивом Джобсом станет частью ограниченной коллекции памятных выпусков. Подобные серии традиционно пользуются большим спросом среди коллекционеров: монеты могут продаваться по цене от $13, а их продажи часто достигают миллионов экземпляров.

