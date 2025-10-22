0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Suzuki обновила популярный внедорожник Jimny (фото)

Технологии&Авто
26
Suzuki обновила популярный внедорожник Jimny (фото)
Suzuki обновила популярный внедорожник Jimny (фото)
Компания Suzuki представила обновленную трехдверную версию внедорожника Jimny, добавив новые опции безопасности и мультимедийные возможности.
Модификация ориентирована на внутренний рынок Японии, тогда как пятидверный Jimny Nomade уже недавно появился в местной линейке бренда.
Как пишет «Автоцентр», харизматичный дизайн модели остался без изменений, однако «кей-кар"-версия имеет некоторые особенности: отсутствуют расширители крыльев, как у глобального Jimny Sierra, а под основными зеркалами установлены маленькие вспомогательные — для уменьшения слепых зон.
В салоне — несколько важных обновлений. Между аналоговыми приборами теперь размещен 4,2-дюймовый дисплей, а в более дорогих комплектациях предлагается 9-дюймовый экран мультимедиа, заимствованный у Suzuki Swift. Он поддерживает современные функции подключения и имеет более удобный интерфейс. Базовые версии по-прежнему получили традиционную пластиковую панель без экрана.
Suzuki обновила популярный внедорожник Jimny (фото)
Обновления коснулись и систем безопасности. Jimny теперь оснащен комплексом Dual Sensor Brake Support II, системами удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков, автоматического переключения дальнего света и предотвращения самопроизвольного движения назад. Версии с «автоматом» дополнительно получили адаптивный круиз-контроль.
Suzuki обновила популярный внедорожник Jimny (фото)
 
Под капотом изменений не произошло: базовый Jimny предлагает трехцилиндровый турбомотор объемом 0.66 л (63 л.с.), а Jimny Sierra — атмосферный 1,5-литровый агрегат на 105 л.с. Обе версии комплектуются 5-ступенчатой ​​механикой или 4-ступенчатым автоматом, а также системой полного привода Part-Time 4WD и классической лестничной рамой.
Читайте также
В Японии цены на обновленный Jimny составляют от 1,9 до 2,1 млн иен ($12 800−14 400), тогда как за Jimny Sierra просят 2,27−2,38 млн иен ($15 200−15 900). Опциональный 9-дюймовый дисплей стоит 128 700 йен (примерно $860).
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems