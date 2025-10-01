НБУ вводит в обращение монету «Сили безпілотних систем Збройних сил України» Сегодня 11:10

НБУ вводит в обращение монету «Сили безпілотних систем Збройних сил України», Фото: НБУ

Национальный банк Украины ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Сили безпілотних систем Збройних сил України».

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новая монета продолжает серию «Збройні Сили України» и отмечает вклад в защиту территориальной целостности Украины военнослужащих Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, которые являются символом инновационности, технологического превосходства и интеллекта украинской армии.

Дизайн монеты

Оборотная памятная монета «Сили безпілотних систем Збройних Сил України» имеет номинал 10 гривен, изготовлена ​​из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс монеты — идентичный аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный герб Украины.

Фото: НБУ

Главным элементом композиции реверса монеты является эмблема Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины — стилизованная стальная ласточка, символизирующая технологичность, скорость и адаптивность этого рода сил. Фон реверса дополнен стилизованным изображением воздушных потоков, что подчеркивает динамику, маневренность и малозаметность беспилотных систем. Также по кругу размещены надписи: Сили безпілотних систем ЗСУ (вверху) и девиз формирования при его создании: Наша зброя — розум (внизу).

Дизайн реверса монеты создала Татьяна Балута, аверс — Владимир Демьяненко. Скульптор — Владимир Демьяненко.

Оборот и реализация монеты

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Сили безпілотних систем Збройних Сил України» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Национальный банк будет постепенно подкреплять такими оборотными памятными монетами банки и СІТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Они будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.

Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты «Сили безпілотних систем Збройних Сил України» будет сформирована в специально оформленные ролики. Ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет. На сувенирной бумаге, в которой упакован каждый ролик, изображена стальная ласточка, эмблема Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, на фоне стилизованных воздушных потоков. Тираж роликов — 20 тыс. шт.

Приобрести ролик из 25 оборотных памятных монет «Сили безпілотних систем Збройних Сил України» можно со 2 октября 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ (будет реализовано 12 тыс. таких роликов), а также в банках-дистрибьюторах (их перечень указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка).

