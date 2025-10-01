Сколько зарабатывают и куда инвестируют разработчики игр в 2025 году (инфографика) Сегодня 13:05 — Личные финансы

Половина геймдевов зарабатывают больше, чем тратят. При этом 25% вкладывают свои средства в депозиты, акции или инвестфонды.

Об этом говорится в новом исследовании DOU

Медианные зарплаты, согласно опросу, в области разработки игр распределились следующим образом:

джуниоры — $800;

миддл — $1800;

сеньор — $3500;

тим лид — $3440.

Интересно, что 51% опрошенных зарабатывают больше, чем тратят. В свою очередь вариант «трачу столько, сколько зарабатываю» выбрали 31% респондентов, а «трачу больше, чем зарабатываю» — 15%. Если же взять только последний отрицательный вариант, то в нем анкеты распределились так: джуны — 23%, медли — 56%, сеньоры — 21%.

В контексте типа компаний, где работают опрошенные геймдевы, интересно взглянуть на зарплаты. Медианное вознаграждение в продуктовых компаниях составляет $3250, у аутстафинговых — $3000, а у аутсорсинговых — $2125. Следует отметить, что для стартапов этот показатель составил $2800.

Сколько часов в неделю работают

Большинство украинских разработчиков игр работают от 35 до 45 часов в неделю — такую ​​опцию выбрали 59% всех опрошенных. Однако в этом вопросе следует углубиться в тайтлы.

Например, джуны очень редко работают более 60 часов в неделю (только 5% всех ответов в этом варианте). Более того, ни один из них не выбрал опцию «работаю менее 20 часов в неделю».

Если говорить о миддлах, то наиболее активно они выбирали вариант «20−35 часов в неделю» (53% всех ответов).

А в контексте сеньоров речь идет о «45−60 часов в неделю» (40%) и «свыше 60 часов» (39%).

Также здесь можно обратить внимание и на отдельные специальности. В частности, опцию «более 60 часов в неделю» чаще других выбирали софт инженеры (52% от всех ответов в этом варианте). Лишь один геймдизайнер отметил, что работает в таком режиме. С другой стороны, ответов представителей этой профессии вообще нет в варианте «менее 20 часов» — ее выбирали только специалисты арт-направления, тестировщики и опять же софт-инженеры. В разрезе самого популярного ответа «35−45 часов» доли для четырех основных направлений распределились следующим образом: софт инженеры — 40%, тестировщики — 28%, художники и аниматоры — 17%, геймдизайнеры — 12%.

Овертаймы и оплата за них

Около 33% опрошенных сообщили, что не овертаймят на работе. Если углубиться в этот вариант ответа и взглянуть на ситуацию с тайтлами, то она такова: 35% миддлы, 30% сеньоры, 10% джуны, 13% тех-/тим-лиды. Если смотреть с другой стороны, то получается, что не овертаймят более 31% джунов, 32% миддлов и почти 40% сеньоров.

Полезно также посмотреть, кто овертаймит, но не получает за это вознаграждения. Как видно из инфографики выше, таких у нас 28%. Среди всех участвовавших в опросе джунов деньги за овертаймы не получают почти 33%. У миддлов этот показатель — 27%, а у сеньоров — 24%. Наконец, среди тех-/тим-лидов таких людей около 30%.

Задерживают ли зарплаты? Большинство украинских разработчиков игр, заполнявших анкету, получают заработную плату вовремя. Таких — 79%. Регулярно задерживают выплаты только в 1,5% случаев. Интересно, что последний вариант ответа не выбрал ни один работник стартапа, а больше о регулярных задержках сообщают специалисты из продуктовых студий.

С другой стороны, более 86% всех респондентов из продуктовых команд отметили, что не имеют такой проблемы. Среди аутсорсинговых компаний этот показатель составляет почти 70%, а среди аутстафинговых — 75%.

Бонусы к зарплате

Среди всех софтвер инженеров бонусы сейчас получают 25%. У тестировщиков этот показатель составляет 34% от всех, а у художников/аниматоров — 21%. Наконец, немногим более 17% геймдизайнеров сообщили о таких поощрениях.

Вместе с тем, более половины получающих бонусы респондентов сообщили о ежегодном дополнительном вознаграждении. Из них 10% получили $4000, еще 10% — $2000 и 9% сообщили о бонусе в тысячу долларов.

Если же говорить о других видах бонусов, то популярнейшее квартальное вознаграждение составляет $1000, а месячно — $100, $200 и $500.

Куда инвестируют

В вопросе об инвестициях можно было выбрать несколько вариантов, и самой популярной инвестицией стал «донат на ВСУ».

Из других «неклассических» вариантов респонденты выбирали инвестиции в себя. К примеру, вариант «здоровья и спорт» выбрали почти 35%, а «самообразование» — 26%. На помощь близким и родным инвестируют также 26% тех, кто заполнил анкету.

