Что изменится с 1 октября

Начало октября традиционно приносит не только более холодные дни, но и финансовые новшества. В этот раз украинцев ждут изменения, которые могут существенно сказаться на кошельке. Речь идет о налоговых изменениях, новых правилах банковских переводов, пересечении границы с ЕС и других изменениях, которые повлияют на ежедневные расходы и доходы.

Finance.ua рассказывает, о каких изменениях следует знать с приходом октября.

Базовое социальное пособие

С 1 октября 2025 года расширяется экспериментальный проект по предоставлению базового социального пособия — теперь его смогут получить все другие категории лиц, финансовое состояние которых будет отвечать критериям предоставления такого пособия. Отметим, что после запуска услуги в июле этого года ею могли воспользоваться только те, кто уже имел социальные выплаты.

Семья, имеющая право на базовое социальное пособие, должна выбрать: получать новый вид пособия или оставить те «классические» виды, которые имеет сейчас. Размер пособия привязан к базовой величине, которая сейчас составляет 4 500 грн, и рассчитывается индивидуально.

Кстати, с сентября подать заявку на оформление базового социального пособия можно в «Дії».

Налоговые изменения

Налоговая предупредила , что с 1 октября 2025 года меняются условия, при которых ФЛП и другие самозанятые лица могут не платить единый социальный взнос за себя, если этот взнос уже уплатил работодатель.

Теперь не нужно иметь основное место работы, чтобы воспользоваться увольнением. Достаточно, чтобы работодатель уплатил ЕСВ в полном размере.

Новые правила банковских переводов

В рамках внедрения технологии Open Banking Национальный банк Украины объявил о внедрении от 1 октября 2025 ряда требований к банковским переводам. Например, в выписке будут обязательно отображаться персональные идентификационные данные или название получателя и номер его счета, независимо от банка-эмитента карты. Подробнее об этих изменениях — читайте в нашей статье.

Это должно сделать переводы максимально прозрачными и понятными всем участникам процесса.

Изъятие 10 копеек

Нацбанк Украины с 1 октября будет постепенно изымать монеты номиналом 10 копеек, однако их не нужно специально сдавать или обменивать.

Они все еще останутся платежным средством — торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины и продолжат принимать их.

Но попадая в банки, такие монеты больше не будут возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации.

Пересечение границы с ЕС по-новому

С 12 октября 2025 года Европейский Союз запускает систему въезда/выезда (EES). Это автоматизированная база данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в том числе Украины. Система касается поездок до 90 дней в течение 180 дней.

Теперь вместо штампов в паспорте будет цифровая регистрация. Как это будет работать на практике — рассказывали здесь.

Проверки переводов в ЕС

Уже в октябре в еврозоне начнут действовать новые правила банковских переводов. Так, все транзакции в евро будут проходить дополнительную проверку получателя.

С 9 октября 2025 года банки Евросоюза обязаны применять систему Verification of Payee (VoP). Это означает, что при каждом переводе банк будет проверять, совпадают ли имя и фамилия получателя с номером его счета IBAN. Что еще об этом известно — читайте по ссылке.

«Пакет школьника»

С 1 октября тратить пособие можно будет не только на ученические принадлежности и одежду, но и на книги.

Напомним, что по программе «Пакет школьника» семьям единовременно выплачивается 5000 грн на каждого первоклассника. В этом году программа проведения выплат продлится до 15 ноября.

Пенсии и соцвыплаты

С 1 октября часть пенсионеров и получателей соцпомощи рискует остаться без выплат, если они до сих пор не прошли обязательную идентификацию. Сделать это можно было в сервисном центре ПФУ, дистанционно через видеосвязь, в собственном кабинете с помощью «Дія.Підпис» или в консульстве — для тех, кто за границей.

В то же время, государство предусмотрело и надбавки для пожилых украинцев. Пенсионерам от 70 лет автоматически прибавят ежемесячную доплату:

70−74 года — 300 грн,

75−79 лет — 456 грн,

80+ лет — 570 грн.

Отдельно люди старше 80 лет, живущие в одиночестве и нуждающиеся в уходе, могут получить еще одну доплату — после подтверждения соответствующими справками.

Препараты в программе «Доступные лекарства»

В октябре в программе «Доступные лекарства» появятся препараты для лечения онкологических заболеваний, в частности экземестан, летрозол и тамоксифен, применяемые для гормональной терапии у пациентов с раком молочной железы.

Отметим, что по государственной программе «Доступные лекарства» украинцы могут бесплатно или с частичной доплатой получить препараты для лечения наиболее распространенных хронических заболеваний.

