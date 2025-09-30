В Украине из-за дефицита кадров зарплаты растут быстрее инфляции Сегодня 16:07 — Личные финансы

Зарплаты в Украине растут быстрее инфляции. Предприятия испытывают острый дефицит кадров, который только усугубляется.

Об этом сообщают эксперты Центра экономической стратегии.

В августе количество новых размещенных вакансий возросло и иногда даже превышало довоенные уровни. В то же время, новые резюме появляются в пределах 80−90% от среднего уровня 2021 года.

«Зарплаты продолжают расти даже быстрее инфляции, но от безысходности — компании вынуждены переманивать друг у друга дефицитных работников. Растет роль неценовой конкуренции — предоставление жилья, в частности для ВПЛ, разнообразные гибридные форматы работы», — рассказала старший экономист Наталья Колесниченко.

При этом, по ее словам, проявляется дисбаланс, когда квалификация соискателей не отвечает потребностям бизнеса: предприятиям нужны токари, сварщики, инженеры, а на рынке — менеджеры и юристы. К тому же значительное количество ВПЛ по разным обстоятельствам не может активно искать работу.

Кроме того, бизнес сообщает об увольнении среди мужчин 18−22 лет, особенно в ритейле и ресторанном бизнесе.

В трекере экономики ЦЭС отмечается, что в последние недели августа количество новых размещенных вакансий стремительно выросло и остается на высоких уровнях, иногда превышая довоенные уровни.

График: ЦЭС

В августе 2025 года уровень безработицы в Украине резко вырос до 15,3%. Безработица в августе выросла из-за уменьшения доли самозанятых и увеличения доли тех, кто активно ищет работу. Прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденная экономить на еде — в августе 2025 года уменьшилась до 17,3%.

«Является ли это уменьшение новой тенденцией, пока сказать сложно. За последние несколько лет в Украине наблюдается тренд на уменьшение уровня безработицы, однако уровень бедности в целом остается стабильным», — отметили экономисты.

Напомним, результаты опроса Work.ua показали , что более трети опрошенных компаний уже испытывают отток кадров.

Как заявил начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швидкой, разрешение на выезд юношей в возрасте 18−22 лет за пределы Украины повлияло на мобилизационный процесс. После этого количество обращений молодежи в центры рекрутинга уменьшилось примерно на 30%.

