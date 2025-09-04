На рынке труда высокий дефицит работников, а зарплаты продолжают расти — НБУ Сегодня 16:03 — Личные финансы

На рынке труда высокий дефицит работников, а зарплаты продолжают расти — НБУ

В августе 2025 года предложение работы в Украине, измеренное количеством новых резюме, продолжало расти быстрее спроса на рабочих, хотя темпы роста несколько замедлились. Дефицит рабочей силы оставался высоким, что поддерживало повышение зарплат, хотя темпы их роста несколько притормозили.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

Предложение и спрос на рынке труда

Годовой рост предложения труда составил 28%, в то время как вакансий — всего 3% г/г.

График: НБУ

По опросу Института экономических исследований (ИЭИ), поиск квалифицированных работников в июле несколько облегчился, а неквалифицированных — ухудшился, вероятно, из-за высокого спроса на сезонных рабочих.

Зарплаты

Медианная ожидаемая зарплата в резюме и предлагаемая в вакансиях в августе 2025 года составила около 25 тыс. грн, что на 19% больше, чем в августе 2024 года. Реальная зарплата выросла примерно на 5% г/г.

График: НБУ

По данным Государственной службы статистики, в июле 2025 года средняя зарплата в Украине впервые с января 2022 составила 26,5 тыс. грн.

Напомним, специалисты budni.robota.ua рассказали об основных трендах на рынке труда и рекомендациях, как им соответствовать.

В Государственной службе занятости прогнозируют , что после окончания войны в Украине ожидается большой спрос на рабочую силу во всех отраслях экономики. В то же время мировой рынок труда будет переживать существенную трансформацию. Причинами изменений станут дальнейшая цифровизация, рост стоимости жизни, необходимость быстро адаптироваться к новым климатическим условиям, а также геополитическая нестабильность.

