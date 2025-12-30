Какие очереди на границе перед Новым годом: что говорит ГПСУ Сегодня 17:13 — Личные финансы

Какие очереди на границе перед Новым годом: что говорит ГПСУ

Пассажиропоток существенно стабилизировался по сравнению с предрождественским периодом, когда фиксировались пиковые нагрузки.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, именно граница с Польшей традиционно остается наиболее загруженной и формирует около 50% всего пассажиропотока на украинской границе.

В отдельные часы в некоторых направлениях возможно скопление транспорта, в частности на выезд из Украины — очереди могут колебаться от 30 до 90 автомобилей. В то же время есть пункты пропуска, которые работают без существенной нагрузки.

Где меньше всего

Наименее загружены сейчас пункты пропуска «Смильница» и «Нижанковичи», тогда как самые большие очереди традиционно фиксируются на направлениях «Краковец», «Шегини» и «Устилуг».

Всего за последние дни границу в двух направлениях пересекали от 105 до 115 тысяч человек в сутки, что меньше показателей перед Рождеством.

«Пиковый день — это было 21 декабря, когда границу пересекли почти 155 тысяч граждан, а днем ​​ранее — на уровне 140 тысяч пересечений границы. И до Рождества больше границу пересекали на въезд в Украину, за последние три дня мы видим, что определенное преимущество идет на выезд из Украины», — сказал Демченко.

