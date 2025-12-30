ТОП-7 мест в мире, которые будут самыми «горячими» для туристов в 2026 году (фото) Сегодня 20:03 — Мир

Эксперты назвали, какие направления будут самыми популярными в 2026 году.

Издание The Independent опросило опытных экспертов и профессионалов в сфере туризма, чтобы определить семь мест, которые будут наиболее трендовыми. Ниже приводим ТОП-7 таких мест.

1. Майорка

Компания ASmallWorld, специализирующаяся на организации путешествий класса люкс, назвала Майорку новым «модным» островом Испании и заявила, что это одно из пяти самых популярных направлений в их дискуссионном центре.

«Что отличает Майорку от других испанских островов, так это ее невероятное разнообразие. Вы получаете богемное обаяние каменных поселков, оживленную атмосферу ресторанов и галерей Пальмы, а также постоянно меняющуюся береговую линию с тихими бухтами и длинными песчаными пляжами, в то же время не жертвуя комфортом или стилем», — отметил гендиректор компании Зайн Ричардсон.

При этом переезды там короткие, инфраструктура хорошо развита, а местные власти уделяют внимание борьбе с чрезмерным туризмом и нарушениями, добавляет он.

2. США

В следующем году США могут привлечь любителей наблюдать за звездами, ведь там расположены одни из лучших мест для астротуризма, включая Юту, Аризону и Айдахо.

Кроме того, ослабление доллара по отношению к фунту и более конкурентоспособные цены на авиабилеты делают отдых в США более привлекательным для британских и ирландских путешественников.

3. Мозамбик

Хотя сейчас поездки в северный регион Мозамбика, граничащий с Танзанией, которую разрывают протесты, не рекомендуют, соучредитель Original Travel Том Барбер говорит, что остальная часть этой восточноафриканской страны по-прежнему находится в списке самых популярных направлений на 2026 год.

«Они проделали потрясающую работу по сохранению природы. Там есть все: львы, слоны, буйволы, антилопы — чего только нет. Мозамбик теперь можно считать местом отдыха, сочетающего сафари и пляжный отдых. Это невероятно красиво, здесь есть удивительные острова и потрясающие возможности для дайвинга, где можно встретить китовых акул, мант, дельфинов и морских черепах», — объяснил он.

4. Кыргызстан

В этой стране Центральной Азии есть горы, возможности для пеших прогулок и верховой езды, а также невероятные виды.

В то же время столица Бишкек предлагает бурно развивающуюся гастрономическую и ночную жизнь.

5. Колумбия

Хотя многие считают Колумбию традиционным направлением для бэкпекеров, по словам Ричардсона, сейчас она становится одним из «наиболее вдохновляющих примеров культурного, кулинарного и творческого обновления» — и люксовые бренды наконец-то это замечают.

Не зря Lonely Planet назвал Картахену одним из 10 лучших мест для посещения в 2026 году.

6. Южная Корея

Южная Корея сейчас невероятно популярна, и интерес к этому направлению будет только расти.

Пока Virgin Atlantic запускает свой первый прямой рейс из лондонского аэропорта Хитроу в Сеул в марте 2026 года, Lonely Planet включает самый большой остров страны Чеджудо, расположенный в 80 километрах от материка и давно известный как популярное место отдыха внутри страны, в свой топ направлений на следующий год. Его пляжи и пышная зелень делают это место идеальным противоядием от нескольких дней в Сеуле.

7. Грузия

«Это, безусловно, потрясающая страна, она будет популярна», — говорит Барбер.

Столица Тбилиси может похвастаться величественными широкими бульварами и булыжными улочками в историческом старом городе, а также знаменитыми серными банями. За пределами столицы есть древние монастыри и соборы, в частности монастырь Гелати в Кутаиси, включенный в список ЮНЕСКО.

