Планируют ли работодатели повышать зарплаты в 2026 году (опрос)

По данным Госстата, зарплаты в Украине восстановились после падения в 2022 году и даже превысили довоенный уровень. Средняя зарплата в октябре 2025 года достигла 26,9 тыс. грн.

Также ранее Finance.ua писал , что больше всего за последние 4 года выросли зарплаты разнорабочих (на 384%, до 23 тыс. грн в октябре 2025 года) и маляров (47 тыс. грн, что на 215% больше, чем четыре года назад).

Так что на фоне инфляции и дефицита кадров вопрос повышения зарплат становится одним из ключевых. Об этом пишет Work.ua.

В большинстве своем респонденты не смогли четко ответить о планах бизнеса относительно зарплатной политики.

Менее 1% опрошенных будет сокращать зарплаты. Еще 9% оставит их на том же уровне, что и в 2025 году. 29% респондентов имеют стратегию повышения доходов сотрудников.

Наименьшие шансы на повышение в следующем году имеют работники малого бизнеса. Среди работодателей, имеющих менее 10 сотрудников, только 22% будут повышать оклады.

В этой же группе видим самый высокий уровень неопределенности (69% опрошенных выбрали вариант «Затрудняюсь ответить») и вероятности сокращений зарплат (2%).

Самыми же большими оптимистами являются компании, имеющие 50−250 сотрудников. 42% таких работодателей закладывают в бюджет повышение зарплат.

В то же время средний (10−50, 50−250 сотрудников) и крупный бизнес (более 1 000 сотрудников) показал абсолютно симметричные результаты: 28% респондентов в каждом сегменте будут пересматривать зарплаты в следующем году.

Ранее finance.ua писал , что в 2025 году зарплатная динамика в Украине остается смешанной. Бизнес показывает стремление удержать конкурентоспособный уровень оплаты труда.

в 2025 году не изменился по сравнению с прошлым годом, а если учесть высокий уровень инфляции, номинальная стоимость финансовой компенсации даже уменьшилась. Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда». Только треть опрошенных специалистов отметила, что в 2025 году они стали получать более высокую зарплату. Из них наибольшая доля (15%) почувствовали увеличение зарплаты меньше чем на 10%.

