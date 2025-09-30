0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрпочта снизила тарифы на доставку в США

Личные финансы
24
Укрпочта снизила тарифы на доставку в США
Укрпочта снизила тарифы на доставку в США
Укрпочта снижает цены на доставку в США. Это решение дает украинским предпринимателям дополнительный шанс удержать экспорт, несмотря на новую торговую политику США, которая требует уплачивать пошлину даже за товары стоимостью до $800.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Для многих украинцев доставка в Америку — это не просто посылка, а основной источник дохода для семейного бизнеса, а иногда — для нескольких семей. В частности тих, что проживают в прифронтовых регионах. Это их возможность оставаться и работать в Украине, создавать рабочие места, платить налоги и донатить на нашу общую Победу. Наша задача — сделать все возможное, чтобы сохранить для людей эту возможность. Это не о максимизации прибыли в краткосрочной перспективе. Это о возможности построить крепкий украинский бизнес на международных площадках — и для Укрпочты, и для наших клиентов», — заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
Смелянский отметил, что с 1 октября тарифы на мелкие пакеты Prime будут стартовать от 260 гривен, что на $1,5−2 меньше, чем раньше.
Новые тарифы на доставку Prime в США (в долларах США, без НДС):
  • до 100 г — $5,97;
  • 100−250 г — $7,02;
  • 250−500 г — $14,00;
  • 500−750 г — $17,62;
  • 750−1000 г — $19,58;
  • 1000−2000 г — $25,17.
Вместе с партнерами — DHL, Nordi, Lufthansa — Укрпочта построила уникальную логистическую цепь:
  • обработка посылок в Украине — до 24 часов;
  • доставка в Лондон или Франкфурт — за 34−40 часов;
  • далее — максимально близко к получателям в США: Нью-Йорк, Майами, Чикаго, Лос-Анджелес.
Читайте также
По данным Укрпочты, половина всего украинского экспорта направляется в США. 65% отправителей за границу составляют женщины: вышивальщицы, дизайнеры, владелицы онлайн-магазинов и стартапов.
Напомним, ранее в «Укрпочте» рассказали, как изменятся правила для украинских экспортеров. В компании отметили, что тарифы на доставку поднимутся на $1,5−3 за отправку в зависимости от категории и веса.
Среди положительных изменений в «Укрпочте» назвали следующие. Первое — улучшение конкурентной позиции украинских товаров для потребителей в США (несмотря на удорожание). Второе — Вашингтон обязал операторов собирать таможенные платежи на территории страны-отправителя.
«Укрпочта» запустила новое приложение. Бета-версия уже доступна для скачивания в App Store и Google Play.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems