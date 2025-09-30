Укрпочта снизила тарифы на доставку в США Сегодня 14:25 — Личные финансы

Укрпочта снижает цены на доставку в США. Это решение дает украинским предпринимателям дополнительный шанс удержать экспорт, несмотря на новую торговую политику США, которая требует уплачивать пошлину даже за товары стоимостью до $800.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Для многих украинцев доставка в Америку — это не просто посылка, а основной источник дохода для семейного бизнеса, а иногда — для нескольких семей. В частности тих, что проживают в прифронтовых регионах. Это их возможность оставаться и работать в Украине, создавать рабочие места, платить налоги и донатить на нашу общую Победу. Наша задача — сделать все возможное, чтобы сохранить для людей эту возможность. Это не о максимизации прибыли в краткосрочной перспективе. Это о возможности построить крепкий украинский бизнес на международных площадках — и для Укрпочты, и для наших клиентов», — заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Смелянский отметил , что с 1 октября тарифы на мелкие пакеты Prime будут стартовать от 260 гривен, что на $1,5−2 меньше, чем раньше.

Новые тарифы на доставку Prime в США (в долларах США, без НДС):

до 100 г — $5,97;

100−250 г — $7,02;

250−500 г — $14,00;

500−750 г — $17,62;

750−1000 г — $19,58;

1000−2000 г — $25,17.

Вместе с партнерами — DHL, Nordi, Lufthansa — Укрпочта построила уникальную логистическую цепь:

обработка посылок в Украине — до 24 часов;

доставка в Лондон или Франкфурт — за 34−40 часов;

далее — максимально близко к получателям в США: Нью-Йорк, Майами, Чикаго, Лос-Анджелес.

По данным Укрпочты, половина всего украинского экспорта направляется в США. 65% отправителей за границу составляют женщины: вышивальщицы, дизайнеры, владелицы онлайн-магазинов и стартапов.

Напомним, ранее в «Укрпочте» рассказали , как изменятся правила для украинских экспортеров. В компании отметили, что тарифы на доставку поднимутся на $1,5−3 за отправку в зависимости от категории и веса.

Среди положительных изменений в «Укрпочте» назвали следующие. Первое — улучшение конкурентной позиции украинских товаров для потребителей в США (несмотря на удорожание). Второе — Вашингтон обязал операторов собирать таможенные платежи на территории страны-отправителя.

«Укрпочта» запустила новое приложение. Бета-версия уже доступна для скачивания в App Store и Google Play.

