Увольнение со службы по уходу за родителями (все детали)
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период призыву подлежат военнообязанные мужчины, которые получают повестки. Можно ли уволиться с ВСУ по уходу за родителями с инвалидностью, когда уже мобилизовали?
Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako&partners Екатерина Анищенко РБК-Украина.
Эксперт пояснила, что уход за родителями подпадает под категорию обстоятельств, позволяющих как получить саму отсрочку от службы, так и увольнение уже действующего военнослужащего.
Условия
Это возможно при условии, что родители имеют не 3, а 1 или 2 группу инвалидности.
Военнослужащий имеет право на увольнение, если есть необходимость ухаживать за родителями (собственными или жены/супруги), которые имеют инвалидность I или II группы, и если при этих условиях нет других родственников I-II степени родства, способных обеспечить этот уход.
«Бывают случаи, когда мужчина имел потенциальное право на отсрочку по именно таким обстоятельствам, но по каким-то причинам эту отсрочку не оформлял. Тогда его мобилизуют, уже после того на этапе службы уже выявляют такое основание для увольнения со службы. И тогда мужчина делает себе уже не отсрочку, а идет по процедуре увольнения из Вооруженных Сил», — сказала адвокат.
Напомним, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам:
- по семейным обстоятельствам;
- по состоянию здоровья;
- для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.
Для того чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен:
- собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ 560 «О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации»;
- лично посетить ТЦК по месту нахождения на воинском учете или по месту регистрации местожительства;
- подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;
- получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.
