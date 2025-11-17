Увольнение со службы по уходу за родителями (все детали) Сегодня 19:18 — Личные финансы

Увольнение со службы по уходу за родителями (все детали)

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период призыву подлежат военнообязанные мужчины, которые получают повестки. Можно ли уволиться с ВСУ по уходу за родителями с инвалидностью, когда уже мобилизовали?

Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako&partners Екатерина Анищенко РБК-Украина.

Читайте также Каждая третья отсрочка в Украине оформляется через приложение «Резерв+»

Эксперт пояснила, что уход за родителями подпадает под категорию обстоятельств, позволяющих как получить саму отсрочку от службы, так и увольнение уже действующего военнослужащего.

Условия

Это возможно при условии, что родители имеют не 3, а 1 или 2 группу инвалидности.

Военнослужащий имеет право на увольнение, если есть необходимость ухаживать за родителями (собственными или жены/супруги), которые имеют инвалидность I или II группы, и если при этих условиях нет других родственников I-II степени родства, способных обеспечить этот уход.

Читайте также В ТЦК объяснили, в каких случаях отсрочка не гарантирует освобождения от мобилизации

«Бывают случаи, когда мужчина имел потенциальное право на отсрочку по именно таким обстоятельствам, но по каким-то причинам эту отсрочку не оформлял. Тогда его мобилизуют, уже после того на этапе службы уже выявляют такое основание для увольнения со службы. И тогда мужчина делает себе уже не отсрочку, а идет по процедуре увольнения из Вооруженных Сил», — сказала адвокат.

Напомним, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам:

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

Для того чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен:

собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ 560 «О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации»;

лично посетить ТЦК по месту нахождения на воинском учете или по месту регистрации местожительства;

подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;

получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.