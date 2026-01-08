Кабмин одобрил стратегию занятости населения до 2030 года: что она предусматривает Сегодня 15:05 — Личные финансы

Кабмин одобрил стратегию занятости населения до 2030 года: что она предусматривает

Кабинет Министров одобрил Стратегию занятости населения Украины на период до 2030 года, а также операционный план мер по реализации Стратегии в 2026—2028 годах.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Основные цели Стратегии

Согласно принятому документу, Стратегия определяет приоритеты государственной политики в сфере занятости. Они направлены на обеспечение социально-экономического развития государства и сохранение человеческого капитала в Украине.

Среди ключевых задач Стратегии:

преодоление дефицита кадров для экономического восстановления;

формирование инклюзивного рынка труда;

развитие достойных условий труда;

расширение возможностей занятости населения с учетом демографических вызовов.

Подходы к реализации государственной политики

Документ предусматривает реализацию государственной политики занятости на основе анализа данных, использования современных цифровых инструментов рынка труда и деятельности эффективных государственных институций.

Отдельно отмечается партнерство с участниками социального диалога и бизнесом, а также постепенное приближение национальной системы занятости к стандартам Европейского Союза.

Кроме Стратегии правительство утвердило операционный план мер по ее реализации на 2026−2028 годы. Документ определяет практические шаги по внедрению государственной политики в сфере занятости в среднесрочной перспективе.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров принял проект Трудового кодекса Украины, который должен стать основой реформы рынка труда. Что меняет документ:

Кодекс закрепляет восемь признаков трудовых отношений. Это должно уменьшить правовую неопределенность и способствовать детенизации занятости;

количество типов трудовых договоров увеличивается с шести до девяти. Документ регулирует современные форматы занятости, включая дистанционную и надомную работу, а также работу с нефиксированным рабочим временем;

электронные документы в сфере трудовых отношений приравниваются к бумажным;

вводится прозрачный механизм определения минимальной зарплаты в соответствии со стандартами ЕС. Минимальный уровень будет определяться как процент от средней заработной платы, установленный правительством;

кодекс закрепляет право работников с детьми на гибкие формы занятости, в частности, дистанционную работу и работу на дому;

предусмотрено внедрение риск-ориентированного подхода к проверкам;

проект кодекса вводит ученический трудовой договор, обеспечивающий безопасное совмещение обучения и первого места работы.

