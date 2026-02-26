Части украинцев не повышают пенсии из-за «абсурдных схем» — Гетманцев Сегодня 17:05 — Личные финансы

Из индексации фактически исключены те украинцы, которые получают минимальную пенсию

Мартовская индексация пенсий предусматривает повышение выплат в пределах от 100 до 2595 грн, однако она не повлияет на значительную часть пенсионеров, в том числе получающих минимальную пенсию.

Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию «Телеграф»

Почему индексация не влияет на минимальные пенсии

По словам нардепа, основная проблема касается механизма расчета, поскольку в настоящее время закон запрещает выплачивать пенсию ниже прожиточного минимума.

Отмечается, что из индексации фактически исключены украинцы, которые получают минимальную пенсию.

«Пенсия сначала рассчитывается по стажу и заработку. Если эта сумма меньше, государство доплачивает до минимального уровня. Индексация применяется только к рассчитанной сумме собственно пенсии, а не к доплате. В большинстве случаев даже после индексации размер основной пенсии остается ниже прожиточного минимума. Поэтому правительство увеличивает тело пенсии, но одновременно уменьшает сумму доплаты до прожиточного минимума. И в результате фактически человек получает ту же сумму — пенсию в размере прожиточного минимума», — объяснил Гетманцев.

Как он отметил, соответствующие пенсии растут не из-за индексации, а только тогда, когда повышается прожиточный минимум.

«Считаю эту схему абсурдной по своей логике, которую, к сожалению, правительство годами практически не меняет», — заявил чиновник.

Возможные изменения пенсионной системы

Для решения этой проблемы глава профильного комитета видит два пути:

ввести базовую социальную часть пенсии на уровне фактического прожиточного минимума;

менять правила индексации.

«Пенсия не может быть ниже уровня выживания», — подчеркнул нардеп, отметив необходимость пересмотра всей пенсионной формулы.

Гетманцев заявил, что автоматическая индексация, введенная в 2017 году, пока не решает проблем из-за того, что доплаты стали базовым элементом выплат для множества людей.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев будут проиндексированы на 12,1%. После перерасчета пенсии возрастут по меньшей мере на 100 гривен и не более чем на 2595 гривен.

По данным Минсоцполитики, минимальные пенсионные выплаты возрастут:

для пенсионеров в возрасте 80 лет и более при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин, а также пенсионеров в возрасте от 65 лет и более, не работающих и имеющих полный страховой стаж (35/30 лет соответственно), минимальный размер пенсии возрастет с 3758 грн до 4213 грн;

для пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем — с 3613 грн до 4050 гривен;

для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем — с 3323 грн до 3725 грн, а для пенсионеров с меньшим страховым стажем — с 3038 грн до 3406 грн.

