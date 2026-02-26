Онлайн-счет для юрлиц: что предлагают банки на старте 2026 года Сегодня 09:50 — Личные финансы

Онлайн-счет для ФЛП

Четыре года полномасштабной войны с россией стали настоящим вызовом для украинской банковской системы и тестом на умение быстро ориентироваться на насущные потребности клиентов. Одним из актуальных запросов со стороны юридических лиц и физических лиц-предпринимателей стало наличие возможности открыть счет онлайн, без обязательного посещения отделения банка. Некоторые банки предложили действительно интересные условия, которые могли бы заинтересовать потенциальных клиентов.

Finance.ua проанализировали предложения, действующие на рынке банковских услуг в начале 2026 года. Мы выделили несколько вариантов, кажущихся наиболее привлекательными.

а́банк

Прежде всего хотим обратить ваше внимание на предложение от а́банк , который предоставляет сервис открытия первого текущего счета (2600) юридического лица как полностью в самостоятельном онлайн-формате через клиент-банк аБизнес, так и дистанционно с участием менеджера банка (включая предварительные консультации, помощь в формировании пакета документов, обмен и подписание документов). Все необходимые последующие (дополнительные) счета, как в национальной, так и в иностранной валюте открываются самостоятельно клиентами в клиент-банке аБизнес (онлайн).

Открытие и обслуживание всех счетов (как в национальной, так и в иностранных валютах), а также выдача бизнес-карты руководителю — бесплатные.

Стоимость безналичного пополнения — бесплатно, внесение наличных (выручка, внесение уставного капитала и т. п. ) — 0,1% от суммы, минимум 10 грн.

Снятие наличных — до 30 тыс. грн в месяц бесплатно, далее — с комиссией 0,75% от суммы, что является достаточно неплохим вариантом для тех, кому это нужно делать часто.

Очень выгодны условия и в плане переводов на другие банки: их стоимость составляет всего 3 грн независимо от суммы.

На что хочется обратить особое внимание: банк начисляет процент на остаток средств на счете в размере 9−12% годовых. Услугу можно подключить в режиме индивидуального согласования с учетом уровня комплексного обслуживания юридического лица (пользование дополнительными продуктами и сервисами, чаще всего — зарплатными выплатами) и минимальной суммы остатка (обычно от 500 тыс. грн — чем больше сумма, тем больше ставка).

В «стоимость» пакета РКО, который является бесплатным, входит:

пользование системой онлайн-банкинга аБизнес, без ограничений по количеству пользователей;

внутренние платежи (между счетами внутри банка) и зарплатные выплаты;

открытие/закрытие дополнительных счетов в национальной и иностранной валюте;

получение бизнес-карты с прямым доступом к балансу основного счета и корпоративных карт представителям предприятия (с отдельными счетами), зарплатных карт работникам;

валютообменные операции без комиссий, по фиксированному курсу;

получение типовых справок;

закрепление персонального менеджера;

качественная дистанционная поддержка 24/7.

ПУМБ

ПУМБ предлагает для юрлиц четыре разнообразных тарифных пакета: всеDigital бизнес, всеМинимум, всеОптимум и всеПремиум. Пакеты отличаются наполнением и стоимостью обслуживания.

Пакет всеDigital бизнес открывается полностью онлайн, нужно только иметь установленное на телефоне мобильное приложение Дія с подключенным Дія.Підписом. Все эти пакеты можно открыть бесплатно. Кроме того, для пакета все Digital бизнес сейчас действует акция: в случае открытия счета до 12 апреля 2026 года плата за первые три месяца не взимается. Пополнение счетов безналично — бесплатно, а за пополнение наличными в кассе банка клиент платит от 0,1 до 0,2% от суммы пополнения в зависимости от пакета, минимум 10 грн. В то же время зачисление наличных через терминалы самообслуживания — без комиссии. Комиссия за снятие наличных — 1% от суммы.

Обслуживание в ПУМБ — это также минимальная комиссия по конвертации валюты, автоматическая продажа всего объема иностранной валюты, мобильное приложение ПУМБ на корпоративный планшет или мобильный телефон.

Среди дополнительных сервисов, которые предлагает ПУМБ для клиентов-ФЛП, следует отметить:

микрокредитование;

оплата по QR-коду;

виртуальная корпоративная карта;

валютные торги.

monobank

monobank начал массовое открытие счетов для юрлиц в 2020 году. Разработчики решили не заморачиваться с сочинением различных тарифных планов, а сделали один для всех, в котором почти все — бесплатно.

Безналичное пополнение счета — без комиссии. Относительно пополнения наличными, monobank сотрудничает с сетью партнеров, через которые есть возможность вносить наличные без комиссии:

а́банк;

Аккордбанк;

Универсал Банк;

Укргазбанк;

Укрпошта.

Кроме того, есть возможность круглосуточного пополнения наличными без комиссии через сети ПТКС Сiti24, Easypay и Укргазбанк , что очень удобно и выгодно.

Также у monobank отсутствует комиссия на переводы на другие банки, и те, кому приходится это делать часто, сэкономят на оплате услуг банка. Снятие наличных — со стандартной комиссией 0,9%.

Среди дополнительных сервисов, которые monobank предлагает для клиентов-ФЛП, следует отметить:

интернет-эквайринг, позволяющий принимать платежи несколькими способами;

организация услуги «Покупка частями», позволяющая клиентам monobank покупать у ФЛП товар на выгодных условиях;

сервис для сбора донатов Base;

сервис для владельцев кафе и ресторанов expirenza by mono;

веб-кабинет для бухгалтера.

Предприниматель настраивает в приложении доступ к своим счетам для бухгалтера, и тот может подключаться через веб-кабинет и получать всю нужную информацию для создания платежей (а также их проведение, если ФЛП предоставит ему такие полномочия) и формирование отчетности. Соответствующая доверенность оформляется в приложении без посещения нотариуса.

Банк Кредит Днепр

Дистанционное открытие счета предлагает своим будущим клиентам-юрлицам также Банк Кредит Днепр . Для этого необходимо заполнить заявку на сайте банка, где указать данные о предприятии, которое будет открывать счет.

Для юрлиц предлагается на выбор 3 тарифных пакета — «Малый», «Средний» и «Бизнес». Все эти счета открываются бесплатно, а ежемесячная абонплата составляет соответственно 249, 399 и 749 грн.

Безналичное пополнение — без комиссии, а за внесение на счет наличных банк просит 0,1%, минимум 20 грн.

Выдача наличных денег в кассе — от 1% до 1,2%, минимум 100 грн, в зависимости от пакета услуг. Среди дополнительных сервисов, которые предлагает Банк Кредит Днепр, стоит отметить:

бесплатное и быстрое открытие валютных счетов;

бесплатные консультации по валютным договорам до их заключения;

возможность представления документов в отдаленном режиме;

оперативное информирование об изменениях в валютном законодательстве;

участие в аукционах НБУ по купле-продаже валюты;

конвертация валюты на внешних рынках;

встречная купля-продажа валютных средств между компаниями группы, обслуживаемой в банке.

Вывод

Как видим, варианты для открытия онлайн-счета ФЛП есть и их достаточное количество. Главное — разобраться в своих нуждах и, как следствие, выбрать для себя наиболее релевантный вариант.

