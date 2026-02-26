Кому будут предоставлять льготы на коммунальные услуги в 2026 году Сегодня 13:35 — Личные финансы

Кому будут предоставлять льготы на коммунальные услуги в 2026 году

В 2026 году льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива получат отдельные категории граждан.

Об этом свидетельствует постановление правительства, наработанное Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.

Предусматривается, что льготы будут предоставляться при условии, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за шесть месяцев не превышает уровень дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.

Ожидается, что такие изменения позволят поддержать именно те категории, которые больше всего в этом нуждаются.

Кто будет иметь право на льготы

Согласно проекту постановления, с 1 января 2026 года право на льготы будут иметь:

уволенные с военной службы, которые стали лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы;

родители и члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы;

реабилитированные лица, ставшие лицами с инвалидностью в результате репрессий или пенсионерами;

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (категории I и II), мужья и жены умерших ликвидаторов, опекуны детей погибших;

жены (мужья) умерших граждан, если та (тот) не вступили в брак во второй раз, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других государственных органов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов этой категории;

бывшие несовершеннолетние, которым на момент заключения не исполнилось 18 лет, заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей, бывшим малолетним, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет), признанными лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин;

депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что правительство приняло решение, гарантирующее автоматический пересчет за непредоставленные или предоставленные в неполном объеме коммунальные услуги. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

Согласно решению правительства, украинцы будут оплачивать исключительно те коммунальные услуги, которые были фактически предоставлены.

В Украине увеличивается количество судебных дел о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Поставщики активнее используют судебные механизмы для возврата долгов.

