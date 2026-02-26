0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кому будут предоставлять льготы на коммунальные услуги в 2026 году

Личные финансы
31
Кому будут предоставлять льготы на коммунальные услуги в 2026 году
Кому будут предоставлять льготы на коммунальные услуги в 2026 году
В 2026 году льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива получат отдельные категории граждан.
Об этом свидетельствует постановление правительства, наработанное Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.
Предусматривается, что льготы будут предоставляться при условии, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за шесть месяцев не превышает уровень дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.
Ожидается, что такие изменения позволят поддержать именно те категории, которые больше всего в этом нуждаются.

Кто будет иметь право на льготы

Согласно проекту постановления, с 1 января 2026 года право на льготы будут иметь:
  • уволенные с военной службы, которые стали лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы;
  • родители и члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы;
  • реабилитированные лица, ставшие лицами с инвалидностью в результате репрессий или пенсионерами;
  • пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (категории I и II), мужья и жены умерших ликвидаторов, опекуны детей погибших;
  • жены (мужья) умерших граждан, если та (тот) не вступили в брак во второй раз, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях;
  • ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других государственных органов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов этой категории;
  • бывшие несовершеннолетние, которым на момент заключения не исполнилось 18 лет, заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей, бывшим малолетним, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет), признанными лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин;
  • депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство приняло решение, гарантирующее автоматический пересчет за непредоставленные или предоставленные в неполном объеме коммунальные услуги. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.
Согласно решению правительства, украинцы будут оплачивать исключительно те коммунальные услуги, которые были фактически предоставлены.
В Украине увеличивается количество судебных дел о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Поставщики активнее используют судебные механизмы для возврата долгов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услуги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems