В Украине разрешили одновременно оформлять ID-карту и загранпаспорт

Личные финансы
В Украине разрешили одновременно оформлять ID-карту и загранпаспорт
В Украине разрешили одновременно оформлять ID-карту и загранпаспорт
С 25 декабря 2025 года в Украине действует порядок одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.
Об этом сообщила Государственная миграционная служба.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины № 1709, которое вступило в силу в тот же день. Документ утвердил Порядок одновременного оформления, в частности, вместо утраченного или похищенного, обмена паспорта гражданина Украины и паспорта или паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Что предполагает новый порядок

Постановление закрепило на постоянной основе возможность за один визит одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт. Услуга доступна как для одного лица, так и для оформления документов для себя и загранпаспорта или паспортов ребенку или детям, достигшим или не достигшим 14-летнего возраста.

Где можно подать документы

Подать документы для одновременного оформления можно в:
  • подразделения Государственной миграционной службы Украины;
  • центры предоставления административных услуг;
  • центры «Паспортный сервис».
Услуга доступна как на территории Украины, так и за границей. При подаче документов за пределами Украины срок оформления составляет до трех месяцев.
Для подачи документов достаточно одной записи в электронной очереди.

Административный сбор и оплата

За одновременное оформление документов уплачивается административный сбор одной квитанцией. Если ID-карта оформляется впервые после достижения 14-летнего возраста, оплата производится только при оформлении загранпаспорта.
Размер административного сбора зависит от срочности оформления и количества одновременно оформляемых паспортов. Подробная информация о стоимости услуг опубликована на сайте Государственной миграционной службы Украины.
Состояние оформления ID-карты и загранпаспорта можно проверить с помощью сервиса «Проверка состояния оформления документов». Проверка осуществляется:
  • по реквизитам старого внутреннего паспорта;
  • в случае первого оформления ID-карты по достижении 14 лет — по серии и номеру свидетельства о рождении.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с января 2026 года возросла стоимость оформления паспорта: гражданина Украины, ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вид на временное и постоянное жительство в Украине.
По материалам:
Finance.ua
