В Украине разрешили одновременно оформлять ID-карту и загранпаспорт Сегодня 09:44

В Украине разрешили одновременно оформлять ID-карту и загранпаспорт

С 25 декабря 2025 года в Украине действует порядок одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины № 1709, которое вступило в силу в тот же день. Документ утвердил Порядок одновременного оформления, в частности, вместо утраченного или похищенного, обмена паспорта гражданина Украины и паспорта или паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Что предполагает новый порядок

Постановление закрепило на постоянной основе возможность за один визит одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт. Услуга доступна как для одного лица, так и для оформления документов для себя и загранпаспорта или паспортов ребенку или детям, достигшим или не достигшим 14-летнего возраста.

Где можно подать документы

Подать документы для одновременного оформления можно в:

подразделения Государственной миграционной службы Украины;

центры предоставления административных услуг;

центры «Паспортный сервис».

Услуга доступна как на территории Украины, так и за границей. При подаче документов за пределами Украины срок оформления составляет до трех месяцев.

Для подачи документов достаточно одной записи в электронной очереди.

Административный сбор и оплата

За одновременное оформление документов уплачивается административный сбор одной квитанцией. Если ID-карта оформляется впервые после достижения 14-летнего возраста, оплата производится только при оформлении загранпаспорта.

Размер административного сбора зависит от срочности оформления и количества одновременно оформляемых паспортов. Подробная информация о стоимости услуг опубликована на сайте Государственной миграционной службы Украины.

Состояние оформления ID-карты и загранпаспорта можно проверить с помощью сервиса «Проверка состояния оформления документов». Проверка осуществляется:

по реквизитам старого внутреннего паспорта;

в случае первого оформления ID-карты по достижении 14 лет — по серии и номеру свидетельства о рождении.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с января 2026 года возросла стоимость оформления паспорта: гражданина Украины, ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вид на временное и постоянное жительство в Украине.

