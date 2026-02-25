Новые суммы судебного сбора и админуслуг в 2026 — что нужно знать Сегодня 20:38 — Личные финансы

Вместе с размером минималки и прожиточного минимума с начала 2026 года выросли и ставки судебных и админсрборов

С 1 января изменились не только минимальная заработная плата (8647 грн) и прожиточный минимум для трудоспособных лиц (3328 грн), но судебный сбор и стоимость отдельных административных услуг.

Рассказываем о новых суммах со ссылкой на « Юридический советчик для ВПЛ ».

Судебный сбор

За расторжение брака — 1 331,20 грн.

За раздел имущества — от 1 331,20 грн до 9 984,00 грн.

За подачу заявления по делам отдельного производства (например, установление факта рождения или смерти) — 665,60 грн.

За административный иск (например, обжалование решения субъекта властных полномочий) — 1 331,20 грн.

За апелляционную жалобу — не более 49 920 грн.

За выдачу судебного приказа — 332,80 грн.

За повторную выдачу копии судебного решения — 9,98 грн за каждый лист бумаги.

За выдачу в электронном виде копии технической записи судебного заседания — 99,84 грн.

Административные услуги Государственной миграционной службы

Паспорт гражданина Украины в форме ID-карты:

до 7 рабочих дней — 988 грн;

до 20 рабочих дней — 618 грн.

При этом первый паспорт с 14 лет остается бесплатным.

Загранпаспорт:

до 7 рабочих дней — 1 787 грн;

до 20 рабочих дней — 1 147 грн.

Вид на временное жительство в Украине — 1 140 грн.

Вид на постоянное жительство в Украине — 1 235 грн.

Админуслуги Сервисных центров МВД

Выдача водительского удостоверения — ориентировочно 608 грн, из них 230 грн — стоимость административной услуги, 378 грн — стоимость бланковой продукции

Прием теоретического экзамена — 250 грн.

Прием практического экзамена — 420 грн.

Регистрация/перерегистрация транспортного средства с выдачей свидетельства в электронной форме и присвоением номеров — 350 грн.

Ранее мы сообщали, что после покупки транспортного средства у нового владельца есть 10 дней для его государственной регистрации или перерегистрации в территориальном сервисном центре МВД. Какие документы нужны — рассказали здесь.

