Новые суммы судебного сбора и админуслуг в 2026 — что нужно знать
С 1 января изменились не только минимальная заработная плата (8647 грн) и прожиточный минимум для трудоспособных лиц (3328 грн), но судебный сбор и стоимость отдельных административных услуг.
Рассказываем о новых суммах со ссылкой на «Юридический советчик для ВПЛ».
Судебный сбор
- За расторжение брака — 1 331,20 грн.
- За раздел имущества — от 1 331,20 грн до 9 984,00 грн.
- За подачу заявления по делам отдельного производства (например, установление факта рождения или смерти) — 665,60 грн.
- За административный иск (например, обжалование решения субъекта властных полномочий) — 1 331,20 грн.
- За апелляционную жалобу — не более 49 920 грн.
- За выдачу судебного приказа — 332,80 грн.
- За повторную выдачу копии судебного решения — 9,98 грн за каждый лист бумаги.
- За выдачу в электронном виде копии технической записи судебного заседания — 99,84 грн.
Административные услуги Государственной миграционной службы
Паспорт гражданина Украины в форме ID-карты:
- до 7 рабочих дней — 988 грн;
- до 20 рабочих дней — 618 грн.
При этом первый паспорт с 14 лет остается бесплатным.
Загранпаспорт:
- до 7 рабочих дней — 1 787 грн;
- до 20 рабочих дней — 1 147 грн.
Вид на временное жительство в Украине — 1 140 грн.
Вид на постоянное жительство в Украине — 1 235 грн.
Админуслуги Сервисных центров МВД
- Выдача водительского удостоверения — ориентировочно 608 грн, из них 230 грн — стоимость административной услуги, 378 грн — стоимость бланковой продукции
- Прием теоретического экзамена — 250 грн.
- Прием практического экзамена — 420 грн.
- Регистрация/перерегистрация транспортного средства с выдачей свидетельства в электронной форме и присвоением номеров — 350 грн.
Ранее мы сообщали, что после покупки транспортного средства у нового владельца есть 10 дней для его государственной регистрации или перерегистрации в территориальном сервисном центре МВД. Какие документы нужны — рассказали здесь.
