0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые суммы судебного сбора и админуслуг в 2026 — что нужно знать

Личные финансы
25
Вместе с размером минималки и прожиточного минимума с начала 2026 года выросли и ставки судебных и админсрборов
Вместе с размером минималки и прожиточного минимума с начала 2026 года выросли и ставки судебных и админсрборов
С 1 января изменились не только минимальная заработная плата (8647 грн) и прожиточный минимум для трудоспособных лиц (3328 грн), но судебный сбор и стоимость отдельных административных услуг.
Рассказываем о новых суммах со ссылкой на «Юридический советчик для ВПЛ».

Судебный сбор

  • За расторжение брака — 1 331,20 грн.
  • За раздел имущества — от 1 331,20 грн до 9 984,00 грн.
  • За подачу заявления по делам отдельного производства (например, установление факта рождения или смерти) — 665,60 грн.
  • За административный иск (например, обжалование решения субъекта властных полномочий) — 1 331,20 грн.
  • За апелляционную жалобу — не более 49 920 грн.
  • За выдачу судебного приказа — 332,80 грн.
  • За повторную выдачу копии судебного решения — 9,98 грн за каждый лист бумаги.
  • За выдачу в электронном виде копии технической записи судебного заседания — 99,84 грн.

Административные услуги Государственной миграционной службы

Паспорт гражданина Украины в форме ID-карты:
  • до 7 рабочих дней — 988 грн;
  • до 20 рабочих дней — 618 грн.
При этом первый паспорт с 14 лет остается бесплатным.
Загранпаспорт:
  • до 7 рабочих дней — 1 787 грн;
  • до 20 рабочих дней — 1 147 грн.
Вид на временное жительство в Украине — 1 140 грн.
Вид на постоянное жительство в Украине — 1 235 грн.
Читайте также

Админуслуги Сервисных центров МВД

  • Выдача водительского удостоверения — ориентировочно 608 грн, из них 230 грн — стоимость административной услуги, 378 грн — стоимость бланковой продукции
  • Прием теоретического экзамена — 250 грн.
  • Прием практического экзамена — 420 грн.
  • Регистрация/перерегистрация транспортного средства с выдачей свидетельства в электронной форме и присвоением номеров — 350 грн.
Ранее мы сообщали, что после покупки транспортного средства у нового владельца есть 10 дней для его государственной регистрации или перерегистрации в территориальном сервисном центре МВД. Какие документы нужны — рассказали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems