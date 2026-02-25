Сколько платят в OpenAI: зарплаты исследователей ИИ, инженеров и других ІТ-специалистов Сегодня 18:00 — Личные финансы

Самые высокие зарплаты в OpenAI получают исследователи искусственного интеллекта

Генеральный директор Сэм Альтман ранее заявлял, что OpenAI планирует замедлить темпы найма во избежание массовых сокращений. Несмотря на это, компания продолжает расширять штат.

По данным Business Insider, в период с октября по декабрь 2025 года OpenAI наняла более 60 иностранных сотрудников. Это больше, чем в прошлом квартале.

Команда и компенсации

Команда OpenAI состоит из выпускников элитных университетов, таких как Стэнфорд, Массачусетский технологический институт (MIT) и Университет Карнеги-Меллона, и их труд оплачивается соответственно.

Более 4000 сотрудников компании получают в среднем $1,5 млн. в форме компенсации акциями.

OpenAI предлагает одни из самых высоких зарплат на рынке по всем направлениям.

Зарплаты исследователей искусственного интеллекта

Самые высокие зарплаты в OpenAI получают исследователи искусственного интеллекта. Базовые оклады составляют от 245 тыс. до 685 тыс. долларов в год:

Intelligence & Investigations Staff — $320,000-$382,500;

AI Systems Engineer — $245,000-$460,000;

Research & AI Systems — $310,000-$460,000;

Research Engineer — $210,000-$460,000;

Research Scientist — $245,000-$685,000.

Зарплаты инженеров и специалистов по обработке данных

Зарплаты на инженерных должностях могут достигать около $500 000:

Data Science Staff — $188,885-$405,000;

Data Science — $255,000-$490,000;

Hardware Engineer — $250,000-$555,000;

Security Engineer — $310,000-$325,000;

Software Developer — $325,000;

Software Engineer — $170,000-$490,000.

Зарплаты специалистов по продукту, программному менеджменту и дизайну

Design Staff — $245,000-$310,000;

Product Management — ​​$210,000-$325,000;

Program Staff — $150,000-$355,000.

Зарплаты специалистов по продажам и операционной деятельности

Специалисты по продажам могут рассчитывать на суммы от $165 000 до $290 000:

Finance Staff — $240,000-$260,000;

Go To Market Staff — $180,000-$290,000;

Customer Success — $165,000-$240,000;

Forward Deployed Engineer — $220,000;

Support Engineer — $235,000;

Support and Community Staff — $180,000-$235,000.

