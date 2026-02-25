Сколько платят в OpenAI: зарплаты исследователей ИИ, инженеров и других ІТ-специалистов
Генеральный директор Сэм Альтман ранее заявлял, что OpenAI планирует замедлить темпы найма во избежание массовых сокращений. Несмотря на это, компания продолжает расширять штат.
По данным Business Insider, в период с октября по декабрь 2025 года OpenAI наняла более 60 иностранных сотрудников. Это больше, чем в прошлом квартале.
Команда и компенсации
Команда OpenAI состоит из выпускников элитных университетов, таких как Стэнфорд, Массачусетский технологический институт (MIT) и Университет Карнеги-Меллона, и их труд оплачивается соответственно.
Более 4000 сотрудников компании получают в среднем $1,5 млн. в форме компенсации акциями.
OpenAI предлагает одни из самых высоких зарплат на рынке по всем направлениям.
Зарплаты исследователей искусственного интеллекта
Самые высокие зарплаты в OpenAI получают исследователи искусственного интеллекта. Базовые оклады составляют от 245 тыс. до 685 тыс. долларов в год:
- Intelligence & Investigations Staff — $320,000-$382,500;
- AI Systems Engineer — $245,000-$460,000;
- Research & AI Systems — $310,000-$460,000;
- Research Engineer — $210,000-$460,000;
- Research Scientist — $245,000-$685,000.
Зарплаты инженеров и специалистов по обработке данных
Зарплаты на инженерных должностях могут достигать около $500 000:
- Data Science Staff — $188,885-$405,000;
- Data Science — $255,000-$490,000;
- Hardware Engineer — $250,000-$555,000;
- Security Engineer — $310,000-$325,000;
- Software Developer — $325,000;
- Software Engineer — $170,000-$490,000.
Зарплаты специалистов по продукту, программному менеджменту и дизайну
- Design Staff — $245,000-$310,000;
- Product Management — $210,000-$325,000;
- Program Staff — $150,000-$355,000.
Зарплаты специалистов по продажам и операционной деятельности
Специалисты по продажам могут рассчитывать на суммы от $165 000 до $290 000:
- Finance Staff — $240,000-$260,000;
- Go To Market Staff — $180,000-$290,000;
- Customer Success — $165,000-$240,000;
- Forward Deployed Engineer — $220,000;
- Support Engineer — $235,000;
- Support and Community Staff — $180,000-$235,000.
