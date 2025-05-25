Каждая третья отсрочка в Украине оформляется через приложение «Резерв+» — Finance.ua
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Каждая третья отсрочка в Украине оформляется через приложение «Резерв+»

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Каждая третья отсрочка в Украине оформляется через приложение «Резерв+»
Каждая третья отсрочка в Украине оформляется через приложение «Резерв+»
В приложении «Резерв+», которое разработала команда Министерства обороны, уже более 333 тысяч военнообязанных украинцев оформили отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время конференции DOU Day.
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По ее словам, каждая третья отсрочка в стране оформляется именно через приложение.
«По состоянию на сегодняшний день через „Резерв+“ оформлено 333 тысячи отсрочек. Считаю это невероятным достижением команды, ведь эти решения принимаются без заседаний комиссий, без двухнедельного ожидания и без неудобного общения с чиновниками», — отметила Черногоренко.
Осенью прошлого года отсрочки в «Резерв+» запустили для трех категорий:
  • людей с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ;
  • студентов, аспирантов и докторантов;
  • многодетных родителей, имеющих троих детей до 18 лет в общем браке.
Чтобы подать запрос на отсрочку в приложении, нужно нажать на три точки на главном экране, выбрать «Подать запрос на отсрочку» и указать свою категорию. После этого результат должен прийти в виде извещения.
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Напомним, за год работы мобильного приложения «Резерв+» количество пользователей достигло более 4 миллионов.
«Резерв+» выполняет и правозащитную функцию, поскольку до полномасштабного вторжения многие украинцы не знали своих прав во время мобилизации.
По материалам:
Економічна Правда
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