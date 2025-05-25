Каждая третья отсрочка в Украине оформляется через приложение «Резерв+» — Finance.ua

Каждая третья отсрочка в Украине оформляется через приложение «Резерв+» Сегодня 15:09

Каждая третья отсрочка в Украине оформляется через приложение «Резерв+»

В приложении «Резерв+», которое разработала команда Министерства обороны, уже более 333 тысяч военнообязанных украинцев оформили отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время конференции DOU Day.

По ее словам, каждая третья отсрочка в стране оформляется именно через приложение.

«По состоянию на сегодняшний день через „Резерв+“ оформлено 333 тысячи отсрочек. Считаю это невероятным достижением команды, ведь эти решения принимаются без заседаний комиссий, без двухнедельного ожидания и без неудобного общения с чиновниками», — отметила Черногоренко.

Осенью прошлого года отсрочки в «Резерв+» запустили для трех категорий:

людей с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ;

студентов, аспирантов и докторантов;

многодетных родителей, имеющих троих детей до 18 лет в общем браке.

Чтобы подать запрос на отсрочку в приложении, нужно нажать на три точки на главном экране, выбрать «Подать запрос на отсрочку» и указать свою категорию. После этого результат должен прийти в виде извещения.

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Напомним, за год работы мобильного приложения «Резерв+» количество пользователей достигло более 4 миллионов.

«Резерв+» выполняет и правозащитную функцию, поскольку до полномасштабного вторжения многие украинцы не знали своих прав во время мобилизации.

Економічна Правда По материалам:

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